Reaparece la mítica vecina de Valencia: la "terrorífica" historia detrás del meme más viral de 'Callejeros'

El hijo de Isabel desvela cómo acabó el conflicto entre ella y Vicenta

El conflicto entre Isabel y Vicenta, las vecinas de Valencia que alcanzaron una gran popularidad después de aparecer en el programa Callejeros de Cuatro, llegó a su fin en 2013, cuando Vicenta, la denunciada, fue condenada a nueve meses de prisión y 10.000 euros de indemnización a Isabel por un delito contra la integridad moral.

La guerra vecinal convirtió a esa entrega en una de las más míticas de la historia de Callejeros y propició durante años una ola de memes y bromas en redes sociales. Incluso Paquita Salas se atrevió a parodiar la escena de las bolsas de basura en la promo de una de sus temporadas en Netflix.

Sin embargo, la cómica escena de las vecinas de Valencia escondía detrás un verdadero drama que ha salido este miércoles a la luz gracias al hijo de Isabel, la víctima de todo lo ocurrido. El joven ha decidido compartir en su cuenta personal de Twitter en un hilo que se ha acabado convirtiendo en viral.

La "terrorífica infancia" del hijo de Isabel

"Nunca pensé que haría este hilo pero allá vamos. Esta es mi madre y hoy os vengo a contar mi terrorífica infancia y como mi madre es una heroína para mi hermano y para mí. Nunca he hablado de este tema, supongo que por vergüenza o temor a lo que me pudieran decir o las burlas hacia mi familia. Nunca lo he hablado ni con mi círculo más cercano, ya que es un tema muy delicado para mí y rememora una época muy mala de mi vida", empieza diciendo.

"Mi infancia estuvo condicionada desde muy pequeño por los sucesos que tanto se han dado a conocer en la TV. Sin embargo, me dolió en el alma que se ridiculizara así a mi madre y se formara un circo. No se dio a entender el miedo que pasábamos cada día, en nuestra propia casa", desvela Jesús, el hijo de Isabel, asegurando que Vicenta les hizo "la vida imposible" para que se fueran del piso. "Nos atemorizaba cada día. Ver a tu madre al límite de la cordura día sí y día también es algo que por desgracia sé. Mi madre luchó cada día por mantenernos a salvo a mi hermano y a mí", reivindica.

Su respuesta a las bromas con la bolsa de basura

"Recuerdo un día por la mañana que mi madre volvía de comprar y la vecina se le abalanzó y empezó a arañarle la cara. Mi madre pedía auxilio en medio del rellano, mientras yo la oía a través de la puerta. No podía parar de llorar y de sentirme impotente. Tenía 7 años", relata en un crudo testimonio.

"Sé que se ha hecho mucha burla con el tema de las bolsas de basura. A simple vista, puedo entender que pueda parecer divertido y que quede bien como disfraz de Halloween o de Carnaval. Pero imaginaos que a vuestra madre le tiran orines, lejía, productos químicos. Te puedes quedar ciego o tener problemas serios de visón. Mi madre tenía un miedo atroz, nunca lo mostraba. Pero siempre se mantuvo fuerte ante la gente, no dejaba ver si cansancio ni su agotamiento. Siempre recordaré hablar con mi madre mientras lloraba porque no podía más", recuerda.

El joven asegura que pese a tener otro piso al que se podían haber ido, Isabel se negaba a dejar su domicilio: "Ella se negaba a dejar que esa hija de puta se saliera con la suya. El piso en el que vivíamos era de mis abuelos y ella se había criado aquí, era su casa. Imaginaos a un chaval de 7 años y a su hermano de 3 años, donde cada día salía tu vecina con un cuchillo o un cubo de lejía a decirte que iba a matar a tu madre. Que en un descuido la iba a tirar por las escaleras, que se andara con ojo por la calle", enumera.

Así concluyó la historia de las vecinas de Valencia

Jesús explica que un día la situación llegó a un límite y se vieron obligados a dormir en un hostal: "Tuvimos que huir ese día de nuestra propia casa, creo que nunca he visto llorar más a mi madre. Se desmoronó en la propia calle y nos pidió perdón a mi hermano y a mí. Yo lloré con ella, sentados en el suelo y diciéndole que todo saldría bien, que al final se haría justicia. Por desgracia, la justicia en este país va rápida para algunos y muy lenta para otros. Muchos años tuvieron q pasar para que se hiciera justicia", afirma en alusión a la mencionada condena.

"Al final, la gente se queda con la parte graciosa de la historia (que al final es la que dieron los medios) y no se intenta ver más allá. Asumo que mi madre es un meme nacional y no me importa. Me duele cuando la gente se burla de ella, pero entiendo que no lo hacen con maldad porque no conocen la historia completa", concluye antes de pedir que se difunda la historia para que se dé a conocer la verdadera historia detrás del meme y de compartir una imagen junto a Isabel para demostrar que es su madre.

Finalmente, Jesús cuenta cómo está la situación a día de hoy: "Seguimos en casa, pero la vecina ya se lo piensa dos veces antes de decirnos nada. Ahora ya no soy un niño al que pueda atemorizar", destaca el joven, que ha recibido el apoyo de numerosos tuiteros. Entre ellos, el presentador de Art Attack Jordi Cruz. "Muchísimas gracias Jordi, admiro muchísimo tu trabajo. De pequeño veía tu programa y me ayudó a distraerme de todo lo que pasaba a mi alrededor. Gracias por todo, un abrazo", escribe el hijo de la vecina.

Nunca pensé que haría este hilo pero allá vamos. Esta es mi madre y hoy os vengo a contar mi terrorífica infancia y como mi madre es una heroína para mi hermano y para mí. Dentro hilo ????: pic.twitter.com/tGBgbuCB6O — ???????? (@jesus_GD97) August 12, 2020