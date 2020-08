Verónica Dulanto: "Me gustaría entrevistar a Corinna Larsen; ha marcado el final del reinado de Juan Carlos I" Ecoteuve.es 12/08/2020 - 15:54 0 Comentarios

Desde el 3 de agosto, Marc Calderó y Verónica Dulanto presentan de lunes a viernes Ya es mediodía en Telecinco, sustituyendo a Sonsoles Ónega durante sus vacaciones estivales. Tras registrar una media de un 13,9% de share en julio, 2,2 puntos más que el mismo mes el año pasado, ambos periodistas comentan sus vivencias en el programa y analizan las claves de su éxito.

¿Cómo afrontáis este verano tan atípico al frente del programa?

Marc Calderó: Lo afronto con mucha ilusión y con mayor responsabilidad si cabe. Es un verano muy singular en el que nuestro país sigue inmerso en una pandemia sin precedentes. Los periodistas debemos estar a la altura del momento, informar a los espectadores de la realidad, tan cruda a veces, e intentar arrojar algo de esperanza en unos momentos tan difíciles para todos, incluso para nosotros.

Verónica Dulanto: Tengo la inmensa suerte de volver a formar parte del equipo de Ya es mediodía un verano más y no puedo estar más feliz. Es verdad que está siendo un verano atípico porque el coronavirus nos está condicionado a todos. Y como periodistas no podemos dejar de informar día a día sobre lo que acontece respecto a este tema. Pero hay muchas otras noticias que también le interesan a la gente y ahí estamos nosotros para contárselas. Además, seguimos con la sección del Fresh, donde nos divertimos y nos reímos mucho.

¿Os ha dado algún consejo Sonsoles Ónega antes de irse de vacaciones?

Marc Calderó: Siempre le pido consejo a Sonsoles, no solo cuando me toca sustituirla. Ella siempre me aconseja que sea yo mismo, que disfrute y que me guíe por el sentido común. Y todo acompañado de información contrastada y rigurosa. Con esos consejos... ¿entendéis que Sonsoles sea mi referente?

Verónica Dulanto: Sonsoles es la mejor dando consejos siempre. Nadie mejor que ella sabe lo que es pasar de reportero a presentar un programa y enamorar a la audiencia. ¿Su mejor consejo? La naturalidad, ser uno mismo. Y tiene toda la razón, si te equivocas, no pasa nada. ¡A seguir!

¿Cuáles son las principales señas de identidad de Ya es mediodía? ¿A qué crees se debe el éxito de audiencias del programa?

Marc Calderó: Ya es mediodía habla de la vida de una manera cercana. Es un programa de actualidad que se dirige a los espectadores con cariño y respeto, y creo que esa es la gran seña de identidad. Es un gran cajón de sastre donde tratamos todos los temas: política, sucesos, corazón... Eso sí, siempre con información contrastada y actualizada.

Creo que la audiencia ha valorado esa cercanía y esa rapidez al contar en directo lo que ocurre en nuestro país. Somos un equipo unido, con un equipo de redacción extraordinario y con unos reporteros que se dejan la piel en cada cobertura. Y eso, la audiencia lo valora. ¡Ah! Y por supuesto, la clave del éxito de "Ya es mediodía" se llama Sonsoles Ónega.

Verónica Dulanto: Cada programa debe tener su propia seña de identidad para diferenciarse del resto. Y en el caso de Ya es mediodía, la clave de su éxito radica en cuatro cosas fundamentales: cercanía, rigor periodístico, inmediatez y frescura.

Y si a todo esto le añadimos el hecho de que Sonsoles ha conseguido encandilar al público, el resultado es un programa de referencia querido por el público, asentado en su franja horaria y con unas audiencias que no paran de subir.

Es un lujo ver lo unido que está el equipo, el buen ambiente que se respira y con la ilusión que trabajan siempre. En definitiva, Ya es mediodía lo tiene todo para seguir triunfando.

¿Cuáles son los temas y los personajes que más interés suscitan en este momento?

Marc Calderó: Claramente, dos grandes temas: el coronavirus y sus temidos rebrotes que tienen a España en vilo, y, por supuesto, la marcha del rey emérito de España y esa ruta secreta que, lejos de ser discreta, ha levantado un interés social y mediático importantísimo.

Verónica Dulanto: Ya lo ha dicho Marc. Ahora mismo, el coronavirus, como no podía ser de otra manera, y todo lo que rodea al rey emérito y la Casa Real.

¿Qué noticia te gustaría dar en las próximas semanas?

Marc Calderó: Que ya hay una vacuna efectiva para el coronavirus y que, definitivamente, podemos volver a nuestra vida sin la angustia que conlleva la pandemia.

Verónica Dulanto: Por ponerle un toque de humor al asunto, que vuelvan todos los niños al colegio en septiembre (todos los padres y madres me entenderán). Bromas aparte, ojalá la noticia del fin de esta pandemia.

¿A quién os gustaría entrevistar?

Marc Calderó: Al rey emérito, sin dudarlo.

Verónica Dulanto: Ahora mismo a Corinna Larsen, la mujer que ha marcado el final del reinado del rey emérito D. Juan Carlos.

¿Y cómo habéis vivido a nivel periodístico el tema del coronavirus?

Marc Calderó: Ha sido la temporada más dura de nuestras vidas. Han sido meses muy complicados y de una gran incertidumbre. Cuando iba a un hospital, a una residencia o al ministerio de Sanidad aparcaba la parte emocional y me centraba en los pocos datos que teníamos y en los hechos que acontecían. Ha habido momentos de gran complejidad, de una tristeza profunda y de una incertidumbre enorme.

Verónica Dulanto: A nivel personal, me provocó el mismo impacto que a todos. Ya nivel profesional, duro. Yo estaba grabando para En el punto de mira cuando estalló esta crisis sanitaria y tuvimos que parar en seco. Pasado un tiempo, no nos quedó otra que adaptar nuestros contenidos al tema del momento: el coronavirus.

Además de las condiciones complicadísimas con las que tuvimos que volver salir a la calle para seguir haciendo nuestro trabajo, se sumaba la tragedia de ver cómo cada día la cifra de fallecidos aumentaba sin parar. El más difícil para mí fue un reportaje que hicimos sobre las residencias de nuestros mayores. No paré de llorar.

¿Cómo veis el futuro de nuestro país?

Marc Calderó: Intento ser optimista. Somos un gran país, un país que siempre ha superado las adversidades. Eso sí, nos toca aprender de los errores. Los españoles hemos dado un ejemplo de buen hacer durante la pandemia. Y ese buen hacer será el que nos saque, tarde o temprano, de esta crisis sanitaria y económica en la que, tristemente, seguimos inmersos.

Verónica Dulanto: Me uno a mi compañero Marc. Saldremos pronto de ésta. Los españoles tenemos una gran capacidad para salir adelante por muy fea que se ponga la cosa, lo hemos demostrado muchas veces y ésta no va a ser menos. Va a costar, eso también lo creo, pero estoy convencida de que España resurgirá como el ave fénix.