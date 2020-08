Pillan a Maite Galdeano magreándose en público con el doble de Kiko Matamoros: "Ya sabe que voy sin bragas" Ecoteuve.es 12/08/2020 - 15:07 0 Comentarios

La madre de Sofía Suescun encuentra el amor a través de una aplicación

Maite Galdeano ya no está "sola, sola, sola, sola, sola, sola, ¡SO-LA!". La madre de Sofía Suescun acudió este martes al plató de Sálvame, donde Carlota Corredera le tenía preparada una sorpresa: el programa había conseguido unas imágenes de la navarra besándose y magreándose en público con un hombre anónimo.

Un testigo envió al espacio de Telecinco un vídeo de Maite en una actitud muy cariñosa con un señor mayor. El joven pilló a la exautobusera dándose besos y arrumacos en una cafetería en la que no se cortó a la hora de masajearle los pectorales delante de todo el mundo. Al ver las imágenes, Galdeano se llevaba las manos a la boca, aparentemente muy sorprendida.

Maite desveló que el artífice de todo esto ha sido Sergi Ferré, reportero del programa, quien la animó a descargarse una aplicación para ligar. "Sofi me dijo que no dependiera de su felicidad e hiciera mi vida y me animé", confesó Galdeano, que aseguró que lo que más le gusta de su nueva ilusión es que es alguien totalmente ajeno a la televisión.

"No me conocía de nada y quiere permanecer en el anonimato, pero ya sabe quién soy. Ya sabe que voy sin bragas", dijo entre risas. Maite acabó desvelando la inicial de su nombre (V) y destacó que "es igual que Matamoros pero en un formato más pequeño". Finalmente, el programa retó a "V" a que demostrara su amor a Maite yendo a recogerla en coche a las puertas de Telecinco.