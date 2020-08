Javier Ruiz 'atiza' a Ayuso por la preocupante situación de Madrid: "Lo está haciendo francamente mal" Ecoteuve.es 12/08/2020 - 13:00 0 Comentarios

El periodista deja en evidencia la gestión de la Comunidad de Madrid con tres datos

Cuatro al día se hizo eco este martes de la polémica gestión que está haciendo el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso del coronavirus en la Comunidad de Madrid. El programa de Mediaset, como otros tantos medios de comunicación, denunció la mala praxis del ejecutivo de PP y Ciudadanos hasta la privatización de la contratación de rastreadores para frenar los rebrotes de la pandemia.

Javier Ruiz, presente en la mesa de análisis, calificó esta decisión a la 'desesperada' como "sorprendente". "Sorprende porque se dejó pasar, sorprende porque se hace ahora, sorprende porque el argumento de la formación es contradictorio con el pliego... Todo es contradictorio. Parece que Ayuso está intentando refugiarse en una especie de ataque político, en un PP contra los demás", empezó señalando el periodista.

"Hay comunidades del PP que lo están haciendo bien y que están contratando rastreadores y hay otras que no lo están haciendo bien. Madrid lo está haciendo francamente mal, hay una mala gestión... Las cifras lo reflejan", siguió diciendo el colaborador antes de leer los datos oficiales.

"Galicia tiene un rastreador por cada 400 habitantes; Madrid va a tener, con las nuevas contrataciones, un rastreador por cada 15.000 o 17.000 habitantes. Andalucía, también del PP, tiene uno por cada mil. Estamos 15 veces peor que Andalucía e infinitamente peor que Galicia. Hay una mala gestión y no se puede disimular en un ataque PSOE contra PP. No lo es. Madrid no lo está haciendo bien y a las pruebas me remito: los datos de contagios en esta comunidad son realmente malos", sentenció Javier Ruiz.