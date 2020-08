Marta Nebot se enzarza con José Luis Pérez por maquillar la polémica de Ayuso y los rastreadores: "Es demencial" Ecoteuve.es 12/08/2020 - 12:14 0 Comentarios

Ana Terradillos recomendó a sus tertulianos tomarse "dos tilas" para calmarse

El Programa del Verano ha vivido este miércoles una tensa bronca entre dos de sus tertulianos. Marta Nebot y José Luis Pérez se han enfrentado en una gran discusión mientras debatían sobre la chapuza que ha hecho el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la gestión del coronavirus hasta verse 'obligado' a privatizar la contratación de rastreadores que logren frenar los rebrotes de la pandemia.

Según una resolución publicada en un portal de la Comunidad de Madrid, Quirón ofrecerá un equipo de rastreadores formado por 20 auxiliares de enfermería y otros dos médicos (divididos entre turno de mañana y de tarde), a cambio cobrará 194.223 euros (IVA incluido) por tres meses de seguimiento de casos.

"Es una polémica artificial impulsada con un interés político", empezaba diciendo Pérez, restando importancia a lo sucedido. "Cuando uno analiza la gestión política de los sitios, tendrá que analizar el recorrido de la historia. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de la necesidad de los rastreadores de Madrid? ¿Cuánto tiempo hace que criticamos que en Cataluña se privatizara? Ahora se privatiza después de haberse intentado conseguir gratis de las universidades", se empezó preguntando Nebot mientras su compañero torpedeaba su discurso.

"¿Cuántos rastreadores siguen faltando? ¿Por qué la Comunidad de Madrid esta semana ha ocultado el dato de los asintomáticos que sí dio la semana pasada y retiró de su informe porque en Madrid resulta que hay más virus del que estamos viendo?", seguía reflexionando, resumiendo paso a paso el desastre del ejecutivo del Partido Popular y Ciudadanos en la gestión de la epidemia en la región.

Marta Nebot se enzarza con José Luis Pérez

Marta Nebot aprovechó la ocasión para criticar también la desidia con la que Ángel Gabilondo, líder del PSOE, ha afrontado la situación: "Ha tardado mucho en decir que va a valorar una moción de censura. La gestión del Covid en Madrid la vamos a ir estudiando porque lamentablemente creo que lo vamos a pagar. Se están ocultando los datos, se ha gestionado mal el tema de los rastreadores, se ha provocado una huelga de los MIR, que son el 40% de los médicos de Madrid", ha condenado Nebot.

"Siguen faltando médicos de asistencia primaria y lo único de lo que oímos hablar es de nuevos hospitales. Lo de Madrid es para nota. Los que estamos aquí estamos preocupados y pensamos que la oposición debería hacer algo. Que alguien le dé a Gabilondo dos cafés más, porque parece que le está costando reaccionar a lo que está pasando en Madrid", ha señalado la periodista, a quien volvía a despreciar José Luis Pérez sin apenas argumentos. "Ojalá tuvieras razón en algo de lo que has dicho", afirmó el tertuliano.

"Ojalá tú fueras capaz de reconocer algún error de Madrid, compañero", le reprochó Nebot. "Es que no escuchas, el problema es que no escuchas. Seguro que hay menos rastreadores de los que debería, sin duda, que se podrían hacer más cosas, sin duda, que hacen falta más de los que se han contratado, sin duda. Pero ojalá tuvieras razón y el problema de toda España fuera solo en una comunidad. Tenemos un problema en toda Europa y se está explotando de manera artificial una polémica que no es tal", aseguró José Luis Pérez. "Es demencial", insistió antes de negar que el Gobierno de Ayuso haya ocultado el dato real de los asintomáticos.

La tensión entre ambos llegó a tal punto que Ana Terradillos cortó la discusión por lo sano. "Decía Marta Nebot un café para Ángel Gabilondo, para vosotros hace falta una tila", afirmó la presentadora con ironía pidiendo a ambos que se calmasen durante la publicidad.