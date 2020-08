El día que "encañonaron" a Gustavo González por intentar hacer fotos a la familia Real Ecoteuve.es 11/08/2020 - 19:40 | 19:50 - 11/08/20 0 Comentarios

El colaborador impacta con su anécdota del pasado siguiendo a los Reyes en Mallorca

La familia Real sigue rellenando las horas de los programas de televisión después de la decisión de Juan Carlos I de irse de España al verse envuelto en escándalos de corrupción. Este martes, los colaboradores de Sálvame estaban recordando la entrevista que Selina Scott hizo al rey en el pasado.

Un hecho que, según ha contado Gustavo González, molestó mucho a la prensa española que seguían el día a día de los Reyes, puesto que tenían trabajar a 200 metros de distancia. "Ver a una periodista dentro y que se vayan a La Cabrera...".

"Mira, yo he estado encañonado por intentar hacer fotos a la familia Real en Mallorca", ha sorprendido diciendo a continuación el colaborador. "Me tuvieron encañonado durante 15 minutos. Nos apuntaron con la pistola al estilo película". Le ocurrió junto a otro compañero gráfico en una cala de Mallorca. "Estábamos vestidos con ropa de camuflaje".

Tras cachearles, los agentes intentaron requisar el material, pero Gustavo se negó: "Les dije 'no estoy cometiendo un delito me piden el material y digo 'no, que me lo requise un juez me lo llevé y se publicó".