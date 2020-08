El ataque de risa de María Llapart por lo que le ocurrió a un reportero en pleno directo: "Esto no está pagao" Ecoteuve.es 11/08/2020 - 16:11 0 Comentarios

El periodista sufrió un contratiempo mientras hablaba con Begoña Villacís

Al Rojo Vivo ha protagonizado uno de los momentos 'zapping' de la semana. Todo sucedió cuando uno de los reporteros de La Sexta sufrió un contratiempo mientras entrevistaba a Begoña Villacís. El joven, en apuros ante la política, acabó provocando un ataque de risa en María Llapart, la sustituta de Ferreras al frente del programa.

Los espectadores del espacio informativo se llevaron una gran sorpresa al ver el aprieto en el que estaba Jaime Rull mientras entrevistaba a la vicealcaldesa de Madrid. El periodista se encontraba en la calle, bajo un gran paraguas que protegía a ambos de la tormenta que se ha desatado en la capital.

En un momento dado, entre el clima y la mascarilla que portaba, las gafas de vista de Rull comenzaron a empañarse hasta que el reportero no veía absolutamente nada. Sin embargo, no perdió la concentración, ni las formas, en ningún momento.

Al devolver la conexión con plató, Llapart no pudo contener las risas: "Ay Rull, las gafas, por favor. Límpiate ya el vaho, que... Quitadme el plano que si no no puedo seguir hablando, por favor", ha pedido a la realización en pleno ataque. "Las gafas, las gafas... esto no está pagao", bromeó Rull en un comentario que también provocó las carcajadas de Villacís.