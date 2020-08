La acusación de Antonio David por la que Lydia Lozano entró en cólera: "Estoy subida a una lámpara" Ecoteuve.es 11/08/2020 - 14:51 0 Comentarios

El colaborador afirmó que su compañera había pactado las fotos en Ibiza por las que fue portada

Lydia Lozano regresó este lunes a Sálvame después de sus caras vacaciones en Ibiza y ser portada de una revista, donde se ve "horrorosa". Precisamente, este tema copó parte del programa puesto que Antonio David acusó directamente a su compañera de haber pactado las fotografías con un paparazzi.

"Estoy subida a una lámpara. En mi vida he vendido nada", respondió muy indignada la colaboradora pidiendo a su compañero pruebas: "Tú has dicho que yo he hecho un robado pactado, entonces te pido el nombre del fotógrafo, cuánta pasta me he llevado, cuándo llamé".

"¿Tú crees que voy a ser tan imbécil de ver a un fotógrafo y tirarme así?", prosiguió muy cabreada Lydia a lo que Carlota intentó quitar hierro al asunto diciendo que si era cierto lo que contaba Antonio David no era "ningún delito".

Viendo que Lydia no se bajaba del carro, el ex de Rocío Carrasco puso a disposición de la dirección de Sálvame el teléfono del paparazzi de Ibiza que le había dado la información, aunque hay que dejar claro que él no hizo las fotos.

El lío de las fotos ¿pactadas? de Lydia Lozano en Ibiza

Fue en ese momento cuando Sergio Garrido entró en directo por teléfono asegurando que, en base a su experiencia, cree que había algo raro en las fotos: "Yo no sé si le está cuidando la agencia o la revista, pero está muy cuidada".

Como no lo dijo a ciencia cierta y la información de Antonio David se hizo en base a una opinión, Lydia fue más directa: "¿Puedes afirmar que yo he llamado a un fotógrafo?". El paparazzi lo negó y ella zanjó irónica: "Entonces tu opinión es que cuando me tiro espatarrada y con un pelo que parece que lleve peluquín yo sé que hay un fotógrafo".

