El arriesgado y radical cambio de look de Lorena Castell: "Me he quitado unos años de encima" Ecoteuve.es 11/08/2020 - 14:03 0 Comentarios

La colaboradora regresó este lunes a 'Zapeando' después de sus semanas de vacaciones

Lorena Castell sorprendió a todos este lunes en Zapeando con un arriesgado cambio de look después de haber disfrutado de sus vacaciones en Ibiza donde, por cierto, coincidió con la actriz Hiba Abouk.

La colaboradora del programa vespertino de La Sexta ya lo había adelantado en su Instagram con un vídeo en el que su peluquero le corta la coleta con una maquinilla.

"Vengo de la playa y vengo estupenda", dijo nada más saludar a sus compañeros de Zapeando. Me he quitado unos añitos", añadió presumiendo de su nueva melena bob asimétrica.

"Te has hecho un side cleopatresco. Te has quitado bastantes años, parece que estás otra vez en Teletaxi", espetó Mateo entre risas en referencia al programa que presentaba en la cadena privada a lo que ella espetó: "Buenos años me pasé yo en un sofá leyendo SMS".

La presentadora de Top Photo y también colaboradora de Europa FM ha decidido renovarse tres meses después de poner fin a su relación con Eduardo Dann, el padre de su hijo Río, de un año y medio.