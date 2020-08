"No tergiverses lo que he dicho": saltan chispas entre Jesús Cintora y María Claver en La Sexta Ecoteuve.es 11/08/2020 - 12:29 0 Comentarios

El periodista reprochó a su compañera en pleno debate sobre la vuelta al cole en 'Al rojo vivo'

María Claver y Jesús Cintora tuvieron un encontronazo este lunes en Al rojo vivo a cuenta de la vuelta al cole en septiembre. El programa de La Sexta que ahora presenta María Llapart puso el debate sobre la mesa incidiendo que no hay ningún plan concreto para ello, salvo en la Comunidad Valenciana.

"Jesús todo el rato de las transferencias a las comunidades autonómicas", sostuvo la periodista. "Es verdad que se han transferido las competencias, pero la creación, por ejemplo, de un marco jurídico que garantice que las comunidades autónomas puedan intervenir en la libertad de movimientos o de circulación no es algo que les corresponde a ellas, y esos instrumentos hay que dárselos".

Claver atacó al Ejecutivo de Pedro Sánchez asegurando que "estaría bien que los expertos del ministerio de Sanidad estuviesen aportando ideas para ver cómo atajamos esta crisis". "Lo que no puede hacer este Gobierno es decretar un estado de alarma y después, como ya ha transferido, ni se mete en educación ni se mete en cuestiones sanitarias ni se mete en absolutamente en nada. Y dejamos que caiga a plomo la segunda ola. Me parece muy poco responsable".

Cintora, a María Claver: "No tergiverses, es de primero de periodismo"

Tras su intervención, Cintora reprochó a su compañera que pusiera en su boca cosas que él no ha dicho. "Yo le diría a María Claver, conocida epidemióloga y gestora de la sanidad, que lo que he dicho es la realidad. Es verdad que las transferencias sanitarias están en manos de las comunidades autonómicas, igual que las educativas", aseveró. "Yo reitero que se debe trabajar en coordinación. Es lo que he dicho. No tergiverses lo que he dicho porque es de primero de periodismo y de sentido común".

Así las cosas, el colaborador afirmó después que "no creo que nadie se deba lavar las manos, deben ponerse manos a la obra los ministerios y las consejerías". Y concluyó: "Parece un tema tremendamente serio para no frivolizar y acabar aquí hablando de indios y vaqueros".

