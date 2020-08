El motivo por el que Belén Esteban no ha hablado tras la muerte de Humberto Janeiro Ecoteuve.es 10/08/2020 - 18:35 0 Comentarios

La colaboradora de 'Sálvame' permanece en silencio, como y avisó hace unos días

Desde que se supo el empeoramiento de salud de Humberto Janeiro, una de las preguntas que se hacían muchos era si Belén Esteban se dirigiría a Jesulín de Ubrique en el caso de que su padre falleciera dejando a un lado las guerras del pasado. Finalmente, el patriarca falleció a sus 76 años tras un fallo multiorgánico por la diabetes que padecía.

"Lo único que quiero es que se mejore", decía hace unos días en Sálvame la colaboradora, que aseguró que no levantaría el teléfono en el caso de que Humberto Janeiro muriera. "¿Y alguien cercano?", preguntó Carlota Corredera en clara referencia a su hija Andrea. "Yo contesto por mí. ¿Alguien me ha llamado cuando hemos estado malos? No creo que pinte nada ahí, sinceramente", respondió ella.

Pues bien, este lunes el programa de Telecinco se ha puesto en contacto con Belén Esteban para recoger sus palabras tras la muerte del que fuera su suegro. "Nosotros hemos intentado ponernos en contacto con Belén, tiene el teléfono apagado, está de vacaciones y bueno, ella ha optado por el silencio y sabe que podía haber intervenido", ha dicho Corredera.

"Ha preferido seguir con sus vacaciones y seguir desconectada y nosotros lo respetamos absolutamente", ha continuado la presentadora para dar paso a lo que decía la de Paracuellos hace unos días. Después, Marta López ha querido añadir que la relación que tenía la Esteban con Humberto era "muy mala" e imposible".