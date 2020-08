La edad de Kiko Matamoros: ¿cuántos años tiene el colaborador de 'Sálvame'? Ecoteuve.es 10/08/2020 - 13:51 0 Comentarios

El exrepresentante de artistas es uno de los colaboradores más famosos de Telecinco

Desde hace unos días, Kiko Matamoros tiene a todos en vilo por su estado de salud. El colaborador de Sálvame y Viva la vida está ingresado a raíz de una infección en el hígado después de someterse a una operación para extirparse la vesícula y que le obligó a trasladarse de hospital.

"Estoy esperanzado porque he pasado buena noche y los análisis que me han hecho han sido muy positivos", informó en Viva la vida a través de una llamada telefónica. Este lunes, los médicos le harán un TAC para ver si le pueden dar el alta: "Si todo va bien y los antibióticos comienzan a hacer efecto podré irme a casa el jueves o el viernes".

Lea también: La edad de Chelo García Cortés: ¿cuántos años tiene la colaboradora de 'Sálvame'?

Matamoros, además, reveló que ha recibido el cariño de sus compañeras Mila Ximénez y Paz Padilla: "No he tenido miedo. Estos días he hablado con ellas y he llegado a la conclusión de que lo mío no es nada". Por la inactividad de estos días, el rostro de Telecinco ha perdido 10 kilos.

La edad de Kiko Matamoros, colaborador de 'Sálvame'

Juan Francisco Matamoros nació el 27 de diciembre de 1956 (actualmente tiene 63 años) en Madrid. Empezó a estudiar la carrera de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, pero no acabó la carrera y empezó a trabajar como modelo donde conoció a Marián Flores, una de las azafatas del Un, dos, tres... responda otra vez y hermana de Mar Flores.

Luego, empezó a trabajar como representante de artistas con el marido de Mar Flores, pero al divorciarse de Marián rompió todo tipo de contactos. Matamoros siguió su camino en solitario y llegó a representar a Carmen Ordóñez hasta su muerte en 2004. De ahí su salto a la fama. Su segunda mujer fue Makoke. Actualmente, su novia es Marta López.

La primera aparición en televisión de Matamoros fue en Crónicas Marcianas en 1999. Lo hizo como Juan Matamoros, junto a su hermano Coto. Pero el verdadero pelotazo le llegó tras participar en GH VIP en 2005, abandonando a las dos semanas. A partir de aquí se haría un fijo en Telecinco en los programas A tu lado, Sálvame, La Noria... Ahora, el clan de los Matamoros es un imprescindible en cualquier reality.

Lea también: La fotografía más viral de Cristina Castaño con Rafa Nadal: "Estamos sonriendo"