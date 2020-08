Alba Carrillo lanza una dura acusación contra Feliciano López: "Hizo una fiesta cuando perdió su hijo con María José Suárez" Ecoteuve.es 10/08/2020 - 13:19 0 Comentarios

La modelo deja helados a todos en 'Viva la vida' con sus confesiones

Toñi Moreno repasó este fin de semana en Viva la vida la trayectoria personal de Feliciano López en la sección nostálgica Aquellos maravillosos años. Todo ello, en presencia de Alba Carrillo, la que fuera mujer del tenista, quien sorprendió a todos en Telecinco desvelando bombazos de lo más polémicos sobre el pasado de su pareja.

El programa recordó cómo Feliciano López tuvo una relación con María José Suárez, con quien rompió cuando ella se había quedado embarazada de él, lo que provocó una gran tensión entre ambos. Carrillo ha asegurado que tanto el deportista como su familia "se han reído siempre y han puesto en duda aquella paternidad".

La subcampeona de Supervivientes 2017 y Gran Hermano VIP 7 ha confesado una de las mentiras que Feliciano soltó ante la prensa. Según la modelo, el tenista mintió ante los medios al decir que le daba pena que su ex, María José Suárez, hubiera perdido al niño que esperaban. "Hizo una fiesta en Ibiza para celebrar que su ex había perdido al niño que estaban esperando", soltó Carrillo en una grave acusación hacia su exmarido.

Alba Carrillo prometió que era verdad lo que estaba contando, ya que se lo contó él "de primera mano". "No se puede tratar así a una mujer con la que has estado siete años (...) Él se ha portado muy mal con María José", reconoció la colaboradora, que valoró positivamente no haberse quedado embarazada de él. "Lo estuvimos buscando, pero no vino, afortunadamente". "Lo buscábamos cuando podíamos, porque él venía reventado de buscarlo fuera", reprochó la tertuliana.