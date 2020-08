Zasca de Pedrerol a los críticos con Aguirre por el Rey: "Golfos, mentirosos, babosos..." Ecoteuve.es 10:53 - 9/08/2020 0 Comentarios

Edu Aguirre habría sido de los pocos en saber el verdadero paradero del Rey emérito

Josep Pedrerol ha estallado contra los críticos y defendido a su colaborador Edu Aguirre de quienes se rieron de su exclusiva en El chiringuito sobre el paradero de Juan Carlos I en Abu Dabi. Se habló de Portugal, República Dominicana... pero prácticamente, Aguirre fue el único que dio una información cierta sobre el ex monarca.

En efecto, tras difundirse que el ex Rey Juan Carlos I se iba de España, empezaron a salir muchas elucubraciones y rumores sobre el destino final del viaje del ex monarca.

El vecino Portugal y la República Dominicana fueron los que más fuerza cogieron. Pero el lunes por la noche, Edu Aguirre sorprendía en El chiringuito de Jugones con una exclusiva, que ha resultado ser cierta por las comprobaciones de otros medios, no como las demás informaciones.

Soltó el bombazo que le ocasionó críticas así: "Vamos a dar un nombre, quiero que la gente apunte un nombre, queremos que la gente apunte el nombre donde a día de hoy tiene en mente vivir el rey emérito Juan Carlos I", iba desvelando el tertuliano.

"Ahora mismo, Juan Carlos I no está en el país en el que va a acabar viviendo. Pero quiero que la gente apunte un nombre, que es donde ahora mismo tiene en mente vivir el Rey emérito Juan Carlos I. La idea a día de hoy es vivir en los Emiratos Árabes Unidos", soltaba Edu Aguirre, ante el asombro de compañeros y audiencia, que se manifestaba en redes mediante mofas.

Una información que este viernes confirmaba el veterano ABC al desvelar que Juan Carlos I había viajado desde Vigo hasta Abu Dabi; también este pasado sábado Nius, el diario de Mediaset, sacaba en exclusiva la primera fotografía del emérito bajando del avión que lo trasladó.

Pero el lunes, cuando Edu Aguirre ofreció la exclusiva el primero, se rieron de él y de su pericia como periodista. Por eso, este sábado, Josep Pedrerol no ha podido más y ha cargado contra esos críticos que no llevaban razón.

"Golfos, mentirosos, fakes, vagos, acomplejados..."

"Dedicado a lo golfos, mentirosos, babosos, fakes, vagos, acomplejados y acomodados que dudaron de la exclusiva de Edu Aguirre el lunes en El chiringuito. El Rey Juan Carlos está en Abu Dabi. Confirmado", escribía el periodista junto al vídeo en el que se veía a Edu Aguirre revelando su primicia.

Agradecido a la defensa de su jefe, Edu Aguirre contestó vía Twitter con otro dardo a esos que se metieron con su exclusiva y dudaron de su calidad profesional: "Que sigan ladrando... El chiringuito, siempre por delante".