Trifulca entre Esperanza Aguirre y Toñi Moreno por el ex Rey: "La persona que más ha hecho por España" Ecoteuve.es 9:43 - 9/08/2020 0 Comentarios

Ambas se enzarzan en una pelea en directo a cuenta de los escándalos del emérito

Esperanza Aguirre, la ex lideresa del PP madrileño, ha vuelto a los platós, al menos, a través de videollamada, y lo ha hecho con el Viva la vida de Toñi Moreno en Telecinco, a cuenta del escándalo del Rey emérito Juan Carlos, quien, supuestamente, se ha exiliado a Dubai -aunque no queda muy claro a pesar de la foto publicada- en plenas sospechas de la Justicia sobre comisiones y corrupción.

Y es que la ex política popular ha intervenido este sábado, 8 de agosto, en Viva la vida, justo cuando el programa comentaba el notición que ocupa portadas y parrillas, incluso en el extranjero: la salida del emérito, por lo que Aguirre lo ha defendido a capa y espada.

Lea también: Si deja la TV, Toñi Moreno podría dedicarse a ser coach, escritora o a su proyecto teatral

Así, la que fuera expresidenta de la Comunidad de Madrid ha mantenido una tertulia incómoda y tensa con la presentadora gaditana, sustituta de Emma García.

Aunque, eso sí, al principio, la conversación parecía que estaba en un tono normal y que no iba a derivar en tanta pulla, con Aguirre afirmando estar "convencida de que el Rey volverá pronto": "Imagino que habrá decidido salir unos días, como hace mucha gente en esta época del año", declaró, quitando hierro al asunto de la marcha del país.

Tensión por Abu Dabi entre Moreno y Aguirre

Sin embargo, la pregunta de Moreno sobre la posibilidad de que Juan Carlos I esté y permanezca en Abu Dabi, según la foto exclusiva de Nius, diario de Mediaset, ha sido la mecha que ha encendido a la madrileña: "¿Pero por qué va a ser ese su destino final? Estoy segura de que el Rey, como español, va a volver a su país", ha argumentado la entrevistada, en un tono ya no tan cordial.

Aguirre ha comenzado a loar "los méritos que acumula el Rey", haciendo hincapié en la Transición, con dardo a la de Sanlúcar: "Usted es muy joven, pero yo no, y recuerdo cómo España era una dictadura y de esa dictadura se pasó a una de las democracias más avanzadas, con una constitución hecha por consenso. No se puede olvidar lo que ha hecho Don Juan Carlos por el país".

"La persona que más ha hecho por España"

Aguirre ha continuado con su retahíla de elogios, a pesar de, como ella misma ha dicho, poder parecer "exagerada", y ha afirmado muy rotunda lo siguiente: "(El Rey) es la persona que más ha hecho por España y los españoles en los últimos años".

Toñi no se ha callado ante la suposición de ignorancia por su edad en cuanto a los temas de la Transición por parte de Aguirre, y le ha rebatido: "Esperanza, yo tengo 47 años. Tenía dos años cuando murió Franco. Yo he crecido aprendiendo sobre la figura del rey en la Transición. La gente de mi generación, aunque no lo recordemos, tenemos esa parte muy presente", ha zanjado.

Lea también: Juan Carlos I, en el documental censurado: "Sabía que la prensa iba a ponerme verde"

En cuanto a la carta/comunicado de la Casa Real del pasado lunes, 3 de agosto, sobre el abandono del país del emérito, la política no ve nada raro, a pesar de que no informen del paradero: "Se va por cosas de su vida privada que están ocupando mucho relieve mediático. Esto es resultado de unas conversaciones entre un comisario que lleva tres años en la cárcel y una señora de dudosa reputación", ha aseverado, riéndose incluso.

Lea también: Anguita, en La Sexta, hace un año: "Al pícaro lo han hecho inviolable porque ya no es Rey"

Pero Aguirre no se ha quedado ahí y ha echado en cara al espacio de Mediaset conducido por Moreno que muestren "imágenes del Rey ya muy mayor": "Yo solo querría pedir que buscaran imágenes del Rey cuando habló en la Asamblea Nacional de Francia, que hasta entonces no lo había hecho nadie, o al Congreso de los EEUU", ha sugerido la madrileña.

Moreno ha recogido el testigo, y antes de dar por finaquitada la conexión y despedir a la ex lideresa del PP, ha tenido la última palabra sobre el triaje de imágenes: "Lo que pasa, doña Esperanza, es que esto es un programa de actualidad y nosotros ponemos imágenes de la última etapa del Rey", ha finalizado la conductora andaluza.