Sacristán, sobre la polémica del emérito, en La Sexta: "Cutre, choricero, triste, penoso, vulgar, lamentable..." Ecoteuve.es 9/08/2020 - 9:05

Retahíla de adjetivos peyorativos del veterano actor contra la situación del anterior Rey de España

El escándalo de Juan Carlos I sigue copando primeras planas y parrilla televisiva, también en La Sexta noche. Así, el mítico intérprete José Sacristán ha conectado en el programa que presenta este verano Hilario Pino en sustitución de Iñaki López para debatir sobre el "exilio" del que fuera monarca.

"Más allá de las cuestiones judiciales y políticas, hay un relato, en el que me siento incluido, que comenzó de una manera sospechosa, que tuvo un nudo de efectos formidables, pero que ha terminado con un desenlace lamentable", ha opinado Sacristán.

Para el intérprete, "el desenlace no tiene una grandeza trágica. Es una vulgar y lamentable peripecia", ha declarado, con una analogía teatral, literaria.

"Esta cosa cutre de las comisiones con personajes tan siniestros como Corinna o Villarejo no puede ser más cutre, triste y penoso", ha opinado el artista.

"Se ha estrellado. Es cutre, choricero, muy triste"

"No se ha caído, se ha estrellado. Es cutre y choricero. Es muy triste", ha afirmado el actor, que, eso sí, se ha atrevido a dar pinceladas de que él no consigue ver en un horizonte próximo la III República.

"Me duele, porque en aquella película de los comunistas, monárquicos, socialistas y anarquistas, algunas secuencias quedaron bien, pero el desenlace final contribuye a la ira profunda y pena por lo que está pasando", ha dicho a Pino.

"Me dan igual las justificaciones, me da igual lo que se argumente a favor o en contra", ha puntualizado Sacristán, que no entiende el secretismo acerca del verdadero paradero del que fuera el anterior Rey.