EEUU tendrá su propia Eurovisión en 2021: 'The American Song Contest'

Según informa Variety y confirma la Eurovisión de Europa, los rumores son ciertos: los estados de EEUU competirán por ver quién tiene la mejor canción.

Estados Unidos habla de finales de 2021 para tener su propia versión de Eurovisión, que incluirá a aspirantes de cada uno de los 50 estados del país de la libertad. Se llamará The American Song Contest.

Lea también: RUGGERO, agradecido a Danna Paola

La citada revista desveló algunos detalles de este proyecto que pretende llevar al otro lado del océano Atlántico Eurovisión: más de 60 años de competición y cientos de millones de espectadores.

The #Eurovision Song Contest is heading to the USA ????



We're super excited to announce that The American Song Contest ???????? will debut in 2021!



Read all about it ???? https://t.co/w6ZFbTyetB pic.twitter.com/YSdeehOQ3t