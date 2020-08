Llaman a declarar a una reportera de 'Espejo Público' por el suceso de Chapinería Ecoteuve.es 14:25 - 8/08/2020 0 Comentarios

Los periodistas entraron en el lugar del crimen antes que los agentes

Tania Taboada, reportera del magacín matinal Espejo Público, logró entrar a la casa que la Benemérita baraja como posible escenario del crimen de Chapinería antes que los agentes del caso. Tan solo unas horas después, se detuvo a la mujer a la que había entrevistado, la hija de la fallecida.

La periodista Tania Taboada se desplazó hasta la madrileña localidad de Chapinería para cubrir un suceso, sin saber que acabaría siendo parte de la noticia al ser citada a declarar por el caso.

La reportera entrevistó a la hija de la anciana desaparecida en Chapinería, de la que poco después se hallaría el cuerpo, descuartizado.

Ante el canutazo de la reportera, la entrevistada aseguró en el total para la televisión que estaba llevando "fatal" la situación: "Me estoy muriendo. No como, no vivo, no duermo. No puedo más", declaró, al tiempo que decía no sabía "nada" del suceso.

Los agentes de la Guardia Civil continuaron con sus investigaciones, llamando a la periodista del espacio estival de Antena 3 para declarar.

Así lo explicó el propio programa, e incluso la propia Tania Taboada, mediante una intervención telefónica posterior.

Declaró en homicidios de Tres Cantos

En sus declaraciones al programa, dijo que, como había entrado a la casa del supuesto crimen antes de que la Guardia Civil registrase, los agentes le pidieron que fuera a la comandancia de Tres Cantos para hablar con homicidios.

"He estado hablando con ella tranquilamente, después de que la había entrevistado. Estaba fumando un cigarro, estaba llorando, y en esto aparece la Guardia Civil", explicó, agregando que le ordenaron salir del domicilio.

"Una agente me requiere el teléfono móvil, me dice que si estuve grabando, le digo que no, porque para eso está mi cámara. Luego ya vienen tres agentes de protección ciudadana y me dicen que tengo que ir a la comandancia de Tres Cantos a hablar con el grupo de homicidos e intuyo que va a ser para tomar huellas, porque hemos entrado antes de proceder al registro y pueden aparecer ahí pruebas y huellas nuestras", puntualizó la reportera.

Horas después, La Sexta Noticias se hizo eco de que la Guardia Civil detuvo tanto de la hija entrevistada en TV como a su pareja, el yerno de la víctima, principal sospechoso por ahora.