Pilar Rubio se atreve a enseñar su cuerpo tras 12 días de dar a luz a Máximo Adriano, su cuarto hijo Ecoteuve.es 13:44 - 8/08/2020 0 Comentarios

La presentadora se sincera sobre su último parto en redes sociales

No han pasado ni dos semanas desde que Pilar Rubio, colaboradora de El Hormiguero, diera a luz a su cuarto hijo con el madridista Sergio Ramos, Máximo Adriano, y ha querido mostrar su figura postparto y contar cómo lo pasó.

La presentadora ha desvelado en un vídeo de su Instagram que aún no se ha recuperado físicamente del todo: "Tengo que recuperar la cintura y la linea de alba aún está marcada".

Lea también: Lluvia de memes por el nombre del nuevo hijo de Pilar Rubio y Sergio Ramos

"Llegué al hospital bastante baja de energía porque llevaba muchas semanas sin dormir bien debido a las molestias del embarazo y a la preocupación por la incertidumbre, de no saber que va a pasar", ha explicado quien fuera reportera de Sé lo que hicisteis.

Además, ha declarado que, durante el parto de Máximo Adriano, pidió la epidural cuando no podía ya más con el dolor: "A partir de ahí, todo de maravilla. El bebé salió perfecto, fue todo maravilloso, tanto el papá como yo pudimos disfrutar del momento", ha asegurado.

"Ha bajado el volumen de mi tripa"

También, Pilar Rubio ha enseñado su barriga y ha contado cómo se encuentra: "Aún no me he recuperado del todo, porque es imposible. No hay milagros, es cuestión de trabajo y de constancia, pero creo que ha bajado bastante el volumen de mi tripa", afirmó mientras mostró su vientre, en el que se aprecia cómo la parte superior ya está plana y en la inferior aún permanece "un bultito" que espera "que se vaya quitando": "Tengo que recuperar la cintura, la linea de alba está marcada", ha sentenciado la televisiva.