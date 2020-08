"No me ha dado tiempo de sacudírmela": Jesús Manuel se orina encima en pleno directo en 'Sálvame' Ecoteuve.es 7/08/2020 - 19:24 0 Comentarios

Bochornoso momento en el plató del programa de corazón de Telecinco

Sálvame ha vivido este viernes un momento de lo más bochornoso para uno de los tertulianos. En el arranque del programa, Rafa Mora se puso en pie para desvelar ante las cámaras el incidente que había vivido su compañero Jesús Manuel Ruiz, supuestamente, tras escuchar que estaban a punto de conocer más pistas sobre el topo del programa.

"Me ha dicho Marta López que de los nervios se ha hecho pis encima. ¡Abre las piernas!", le gritaba el extronista entre risas mientras el periodista se negaba completamente sonrojado. Jesús Manuel, muy agobiado, parecía asumir con su silencio que había vivido un pequeño percance en el plató de Mediaset.

Minutos más tarde, después de realizar una conexión con Sevilla, era Nuria Marín la que volvía a sacar el asunto: "Aquí ha pasado una cosa. A un colaborador se le ha escapado el pis y no una gota... ¡un manantial!", bromeaba la presentadora mientras Jesús Manuel reconocía que habían sido "unas gotitas".

"No se me ha escapado varias gotas. Se me ha escapado una porque estaba en el servicio y me han dicho que entrábamos ya. Lo que tenía me lo he metido y se me ha salido un poco por abajo. Y Marta en vez de callarse, ha sacado esto aquí", confesaba Jesús Manuel. "No me ha dado tiempo de sacudírmela, esa es la realidad", explicó el tertuliano. "¿Y te sale todo eso chico?", le preguntó sorprendida entre risas Marta López.

"El próximo día termínalo entero porque estás sentado en un sitio donde otros días nos sentamos los demás", le pidió Gema López. Rafa Mora siguió dando más datos de su pillada a Jesús Manuel, a quien afirmó ver en calzoncillos en los baños de Telecinco dándole al pantalón con el secador de manos. "No le hice una foto porque luego me decís", aseguró entre risas el valenciano.