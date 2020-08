La sorprendente fotografía de Chicote de hace 35 años como jugador de rugby que se ha hecho viral Ecoteuve.es 7/08/2020 - 11:59 0 Comentarios

El presentador muestra la imagen de los cadetes de la selección madrileña de 1985

Alberto Chicote ha dejado a sus seguidores sorprendidos después de que rescatase una fotografía de su baúl de los recuerdos, concretamente de hace 35 años con una imagen de su adolescencia.

El presentador de Pesadilla en la cocina desempolvó la instántanea en la que aparece formando parte de la selección madrileña de rugby, en la categoría cadetes, de 1985.

Pese a que Chicote no dio pistas ni desveló quién era, sus fans han dado con él de forma rápida, como luego confirmó horas más tarde: se trata del sexto jugador de la fila superior empezando por la izquierda.

La pasión por el rugby de Chicote es desconocido para muchos. "Cada vez que veo un balón me pongo nervioso", declaró a Marca. "Este deporte me lo ha enseñado todo. Yo soy la persona que soy ahora mismo por lo que me marcó el rugby y me sigue marcando".