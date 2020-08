Toñi Moreno confiesa en qué trabajaría si la dejan de llamar de la televisión Ecoteuve.es 7/08/2020 - 11:13 0 Comentarios

La presentadora se sincera sobre su incertidumbre laboral en su canal de Mtmad

Toñi Moreno, que no conducirá en septiembre la nueva temporada de Mujeres y hombres y viceversa al haber sido sustituida por Jesús Vázquez, pero que ha vuelto a Telemadrid para sustituir a Luján Argüelles, se ha atrevido a desvelar sus segundas opciones por si no la llaman de la televisión.

Este último año ha sido toda una locura para Toñi Moreno, y no sólo por la pandemia, que ha afectado a todo el mundo.

La gaditana, que ahora mismo sustituye a Emma García en Viva la vida, programa del que ella misma era la presentadora titular al principio, ha declarado tener en el horizonte otros proyectos a los que ha pensado dedicarse profesionalmente si ya no tuviera cabida en la pequeña pantalla.

"Que me vuelvan a llamar"

"Estoy en un equipo de fútbol que se llama Mediaset y de repente el entrenador ha decidido que me sienta en el banquillo y que sale Messi a jugar. A mí no me queda más que entrenar muchísimo para que me vuelvan a llamar", ha asegurado en un vídeo en Mtmad (porque también es youtuber en la plataforma de streaming de Mediaset) con respecto a su salida del grupo italiano capitaneado por Paolo Vasile.

Moreno ya vivió algo similar cuando, tras presentar el polémico Entre todos (TVE) cancelaron su nuevo programa en la cadena pública, T con T, sólo dos meses después de estrenarse en la Corporación.

"Cuando yo me quedé sin trabajo en TVE, me quedé en una situación un poco chunga y empecé a echarle la culpa a todos pero yo no hacía autocrítica", ha desvelado ahora, muy sincera.

"Estudié un año de coach. Pretendía dedicarme a ser coach si no me volvían a llamar de la televisión", ha recordado Moreno. Además, la periodista ha escrito un libro y participa activamente en un grupo teatral.