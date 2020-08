"He hecho el panoli": Pedrerol pide perdón a Zidane por lo que dijo de Gareth Bale en 'El chiringuito' Ecoteuve.es 7/08/2020 - 8:58 0 Comentarios

El presentador entona el 'mea culpa' después de criticar al entrenador del Madrid

La Champions vuelve a retomar la competición este viernes después del parón por el coronavirus. El Real Madrid viaja a Mánchester con la difícil tarea de remontar el 1-2 del City. Pero lo que ha llamado la atención es la decisión técnica de Zidane de no convocar a Gareth Bale. "Ha preferido no jugar y el resto es entre él y yo", dijo en rueda de prensa el entrenador.

Pues bien, Josep Pedrerol inició El chiringuito este jueves pidiendo perdón a Zidane por todos los 'palos' que le ha dado porque creía que se estaba cometiendo un gran error dejando a Bale en Madrid y que se le hacía un flaco favor a Guardiola. "Me equivoqué por defender a Gareht Bale. No lo merece. Me equivoqué".

"Defendía yo que Bale tenía que viajar y criticaba a Zidane por no llevarle. Pues Bale le pidió a Zidane no estar en Mánchester. Me equivoqué y lo digo", repitió. "Lo siento Zidane, lo siento. Le conoces tú mejor que yo y que todos".

"Que le gusta el golf, lo sabemos todos, pero que estaría peleando hasta el final por una oportunidad, yo lo pensaba. Pensaba que quería ir al Reino Unido y estaba deseando jugar aunque fuesen 10 minutos. Pues Bale le dice a Zidane que ' si no voy a jugar, ¿para qué voy a viajar?".

"A Zidane le ha quitado un peso de encima porque no le quiere. Se ningunean mutuamente", continuó creyendo que Bale era una "buena alternativa". "Pero cuando un jugador no está comprometido no merece que nadie le defienda. Nadie. Y yo he hecho el panoli", terminó.