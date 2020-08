Fani, derrumbada y traicionada: cae en la trampa de Kiko Hernández y deja al descubierto su vestido de novia Ecoteuve.es 6/08/2020 - 18:51 0 Comentarios

La concursante de 'La isla de las tentaciones' se ha llevado un tremendo disgusto en 'Sálvame'

A Fani le han dado la tarde este jueves en Sálvame. La exconcursante de La isla de las tentaciones, Supervivientes y La casa fuerte se ha cogido un tremendo berrinche al destaparse una nueva traición de su entorno al desvelar el vestido de novia que llevará en la boda con Christofer el 28 de agosto.

La madrileña cayó en la trampa de Kiko Hernández que, en un primer momento, había amenazado con tener material sensible. "Se parece, pero no lo es. Tiene detalles que son parecidos", aseguró ella sin saber que se estaba delatando. "Nos has aclarado la duda, este es el bueno. Has caído en la trampa, hija. Teníamos tres opciones, la primera nos ha dicho que no pero luego ella misma nos ha llevado hasta el vestido".

Tras romperse, Fani dice saber quién ha filtrado las fotos: "Ha sido una amiga a la que se lo enseñe. Estoy dolida porque es mi día y quería que fuera todo especial. Ya le he dicho a Christofer que apague la tele para que no lo vea ni él ni el niño".

La futura mujer de Christofer ha acabado por romperse por completo: "No entiendo esto. Que nos dejen en paz ya. Yo cometí un error que mi pareja ya me ha perdonado. No puedo que me sigan machacando. Al final me he dado cuenta de que no puedo confiar en nadie".