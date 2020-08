Las últimas noticias sobre el paradero del emérito Juan Carlos I en plena polémica por sus problemas con la Justicia y Hacienda han hecho que muchos periodistas se lancen a reflexionar en redes sociales sobre el asunto. Es el caso de Miguel Ángel Idígoras, corresponsal en Londres de TVE durante cinco años.

El mítico televisivo, que además de estar ligado a la Corporación de RTVE fue director de la autonómica euskera ETB, ha incendiado las redes y se ha viralizado con la comparación que ha hecho sobre la situación política.

Hace unos meses, TVE prescindió de los servicios del histórico corresponsal para la fecha del próximo 31 de agosto, dentro de la oleada de cambios que la Corporación ha sufrido estos meses.

El próximo 31 de agosto termina mi contrato como corresponsal de TVE en Londres. Quiero dar las gracias a todas las direcciones que han confiado en mí durante tanto tiempo. La nueva dirección no cuenta conmigo para seguir como corresponsal en el extranjero. Y no se lo reprocho.

Sin palabras. Idígoras es el mejor y su relevo a cuatro meses del Brexit me parece inoportuno y empresarialmente erróneo. En resumen, una estupidez. Es "Marca TVE": es él quien prestigia a la empresa, no al revés. Pero no lo entienden. Un abrazo, amigo. https://t.co/9Cmpmur31R