"No me negará que no me responde": el 'palo' de María Llapart a Javier Maroto tras 'regatear' sus preguntas sobre el rey

Ecoteuve.es 6/08/2020 - 18:02

La presentadora reprende al 'popular' tras sus continuas evasivas sobre la cuestión

María Llapart y Javier Maroto protagonizaron un pequeño rifirrafe este miércoles en Al rojo vivo. La sustituta de Antonio García Ferreras se molestó con el portavoz en el Congreso del Partido Popular por 'regatear' sus preguntas sobre Juan Carlos I y atacar a Podemos.

"¿Usted cree que se debería saber cuál es el paradero sobre el rey emérito?", lanzó de forma directa la presentadora a lo que Maroto espetó "no sé si eso es lo más relevante" al mismo tiempo que tiró un dardo a la ministra Yolanda Díaz tras pedir "transparencia para las instituciones españolas": "Dice que no se entera de la fiesta, pero es una ministra que, en general, no suele enterarse".

"No sé está hablando en España de monarquía sí o no. Solo lo hace Podemos y eso que es parte del Gobierno. Nos preocupa porque, cuando hay ministras irresponsables, como la que acabamos de escuchar, que lo mezclan todo, se nos ocurre hacer una pregunta", aseguró.

"Si en un partido como Podemos, en un caso como el de Iglesias-Dina, en el que el jefe del partido tiene un comportamiento machista para montar una trama que le proteja, ¿expulsamos y echamos al partido político de España o directamente acusamos a su secretario general para que dé explicaciones?", continuó. "Si se hubiese aplicado la misma vara de medir, a Pablo Iglesias le hubieran exiliado de España hace meses".

Rifirrafe de Llapart con Maroto: "No me negará que no me responde"

Minutos después, Llapart volvió a insistir después de no quedar satisfecha con la respuesta del 'popular': "Señor Maroto, le voy a seguir preguntando por el monarca. Es, sin duda, una noticia histórica que quien ha sido rey de este país abandone el país. Le voy a volver a hacer la pregunta. ¿Usted cree que deberíamos saber dónde se encuentra Don Juan Carlos I?".

"Seguramente que si esta pregunta se la hacen a alguien del Gobierno de la parte de Podemos, les gustaría saber si está a tiro para hacerle un escrache, que es lo propio de Podemos", contestó Maroto, de nuevo atacando a la formación morada. "Luego les molesta a Pablo Iglesias y a Irene Montero que vayan a su casoplón de Galapagar, pero ellos dieron la denominación de 'jarabe democrático' a eso de ir a molestar y amenazar a la gente".

Tras las evasivas, María Llapart perdió la paciencia para cambiar de tema, no sin antes lanzar un dardo: "Señor Maroto, no me negará que no me responde a las preguntas. No me ha dicho si le parece buena o mala solución la salida del monarca, no me ha dicho si a ustedes les gustaría saber o si cree que los ciudadanos españoles deben saber dónde está el monarca y ahora le pregunto por las supuestas prácticas irregulares, fraudulentas e ilegales del monarca y tampoco me responde". "Pero no pasa nada, que conste en acta", puntualizó ella.

