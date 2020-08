"Se ha llevado a Alfonso Merlos, pero esto no": el palo de Marta López a Alexia Rivas Ecoteuve.es 6/08/2020 - 16:09 0 Comentarios

La tertuliana de Telecinco lanza una pullita a la exreportera de 'Socialité'

Vuelve el Merlos Place. Ya es mediodía ha preocupado a Marta López al informarle de que la pesadilla personal que vivió durante la cuarentena por el coronavirus podría regresar después de la pillada que el programa habría hecho a Alexia Rivas, la que fuera reportera de Socialité.

"Quién te iba a decir que ibas a compartir con Alexia algo más que a Alfonso", empezó diciendo una de las colaboradoras del programa de Telecinco mientras López ponía cara de terror. Acto seguido, el espacio emitió un reportaje recordando el escándalo sexual protagonizado por el abogado, quien puso los cuernos a Marta López con la periodista de Telecinco en una infidelidad que salió a la luz después de una cazada en una videollamada que dio la vuelta al mundo.

Lea también: ¿Qué ha pasado con Alexia Rivas?: el motivo por el que no volverá a Socialité

"Alexia le arrebató el chico a nuestra compañera Marta López. Alexia se mudó en pleno confinamiento al chalet de Merlos, sitio de encuentro también con Marta López. Un casoplón que nada tiene que ver con el pisito en el que vivía la ya ex redactora de Socialité", empezó diciendo una voz en off durante la pieza.

"Los seguidores subieron, y llegaron las marcas, publicidades, el retoque en la cara y la falta de inspiración al estilo copy paula. (Paula Echevarría", siguió diciendo el programa, que ha descubierto que "ambas publicitan las mismas marcas".

El palo de Marta López a Alexia Rivas

"Madre mía...", decía Marta López al devolver la conexión con plató. "Hay muchas marcas que me han dicho que ella va preguntando por las firmas que yo he hecho. Lo siento pero en esto no tenemos confirmación, una foto mía tiene 13.000 'me gusta' y una suya igual 2.000. A la hora de publicitar no. Se ha llevado otra cosa, pero esto no", aseguró en clara referencia a su ex, Alfonso Merlo.

"A mí no me ha quitado publicidad, me ha quitado un muerto de encima que te cagas. Me has asustado, ahora que empiezo a ser feliz...", reconoció entre risas la tertuliana antes de darle otro palo a la pareja. "No sé cómo agradecerle toda mi vida a Alexia lo que me ha quitado de encima", sentenció.