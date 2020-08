"No está la cosa para tonterías": Maite Galdeano "regala" a su hijo Cristian Suescun "al instante" Ecoteuve.es 6/08/2020 - 11:54 0 Comentarios

La navarra apareció en 'Sálvame' con un cartel al estilo de los compradores de oro

La relación madre-hijo entre Maite Galdeano y Cristian Suescun está completamente rota. La navarra no tragó el comportamiento que tuvo él en La casa fuerte con Yola Berrocal y, desde entonces, tanto ella como Sofía Suescun le han declarado la guerra.

No aguanto más, no soporto a mi hijo y he decidido que lo regalo". Así de rotunda y con un enorme cartel al estilo 'compro oro' entró Maite a Sálvame. "Regalo hijo al instante. Razón aquí", se podía leer. "No está la cosa para tonterías y lo digo en serio. Por lo menos está criado y no llora por las noches ni se hace caca".

Un comentario sobre la procedencia del dinero con el que se mantiene Cristian hizo que Carlota saltara en su defensa. Sin embargo, la conductora de autobuses volvió a la carga menospreciándole: "Para la televisión tienes que tener tablas y él no las tiene. Hay que sacarle las palabras con gancho, es un perfil que se cae".

Antes, el programa de Telecinco se puso en contacto con Cristian para saber cómo es la relación actual con su madre: "Está estancada ahora mismo. No hablamos nada. Voy a dejar que pase un poco el tiempo y a ver si se calman las cosas", dijo el joven, decepcionado. "¿A quién no le va a poner triste una cosa así?".

