María Patiño señala al topo de 'Sálvame': la gran traición de un colaborador a todos sus compañeros

La presentadora de 'Socialité' lanza una bomba en el plató de Telecinco

Sálvame arrancó este miércoles la tarde anunciando que una de las tertulianas del programa había sido pillada en bañador por una famosa revista mientras disfrutaba de sus vacaciones. Finalmente, se desveló que se trataba de Lydia Lozano, quien habría pasado unos días a bordo de un espectacular yate de lujo.

A raíz de todo esto, algunos de los colaboradores empezaron a preguntarse cómo se enteran los paparazzis del lugar en el que van a pasar sus días de descanso. Y aunque entendían que al cabo de unas horas o unos días alguien se lo terminara chivando a la prensa, no se explicaban cómo a veces se encuentran a los fotógrafos nada más llegar a sus destinos.

Fue entonces cuando María Patiño dio con la clave. La periodista aseguró que dentro del programa hay un topo. Según explicó, uno de los colaboradores habría traicionado a todos sus compañeros fotografiando la famosa pizarra del programa en la que se anotan qué días trabajan los tertulianos y cuales están de descanso.

"Se han hecho fotos y han llegado a agencias porque me las han rebotado a mí", confirmó Patiño, desvelando que una vez trató de tenderle una trampa para descubrir su identidad. Sin embargo, el topo no 'picó' y aún no sabe de quién se trata.