Máxima igualdad entre 'Lazos de Sangre' (10,4%), el cine de Antena 3 (10,8%) y 'The Rookie' en Telecinco (10,5%) Ecoteuve.es 6/08/2020 - 9:24 0 Comentarios

Las principales cadenas se reparten una apática noche de verano en televisión

La 1, Antena 3 y Telecinco se repartieron el pastel de las audiencias de este jueves en una apática noche de verano. Lazos de sangre sube 1,8 puntos y registra un 10,4% de share con el repaso a la vida de Sara Montiel. Una cuota casi idéntica (10,5%) a la anotada por el estreno de la segunda temporada de The Rookie en Mediaset. Vacaciones logra un 10,8%, aunque con menos espectadores de media que sus rivales. Audiencias completas, miércoles 5 de agosto de 2020.

La 1

Lazos de sangre: Sara Montiel: 10.4% y 1.180.000

Antena 3

El Hormiguero 3.0 Stars: 9,8% y 1.150.000

Cine: Vacaciones: 10.8% y 993.000

Telecinco

The Rookie: 9.9% y 1.176.000

The Rookie: 10.5% y 1.168.000

Cuatro

First Dates: 6.7% y 757.000

Adivina qué hago esta noche: 6.2% y 641.000

La Sexta

El Intermedio: The very best: 3.4% y 380.000

Cine: Con su propia ley: 5.2% y 528.000