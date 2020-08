"Tienes el odio metido en tu cuerpo": las incendiarias palabras de Bárbara Rey a María Patiño Ecoteuve.es 5/08/2020 - 19:44 0 Comentarios

Sálvame ha continuado hablando este miércoles de la salida de Juan Carlos I de España. Sin embargo, en un momento dado, María Patiño ha interrumpido el transcurso del programa de Telecinco porque había recibido el mensaje de una muy ofendida Bárbara Rey.

"Una íntima amiga del emérito del pasado está de los nervios. Bárbara Rey me ha escrito un mensaje que quiero hacer público porque me parece fuera de lugar", ha dicho. "Tengo la sensación de que se está rasgando las vestiduras por defender al que fue un íntimo amigo hace años".

Así las cosas, la colaboradora se ha dispuesto a leer a los espectadores el contenido del mensaje dejando claro que "nadie de este plató la ha nombrado" y que no tiene "mala relación hasta este momento".

"Tienes el odio y la mentira metida en todo tu cuerpo. Me das pena. Si no hablas mal de la gente no podrías vivir", ha leído. Las incendiarias palabras de Bárbara Rey han tenido respuesta inmediata de Patiño: "Yo me imagino que al ser crítica con la situación actual que está viviendo el rey emérito tú lo estás pasando mal porque el pasado ha vuelto a tu presente".

"Yo no tengo ningún problema dentro de mi cuerpo ni ninguna negatividad. Simplemente estoy analizando una situación de máxima actualidad y no tenía ni idea de que estabas sufriendo en silencio por lo que está pasando el que fue uno de tus mejores amigos".