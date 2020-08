María Teresa Campos sigue ganándose el puesto en 'Sálvame': llama en directo por una exclusiva de Juan Carlos I Ecoteuve.es 5/08/2020 - 17:56 | 18:28 - 5/08/20 0 Comentarios

La veterana presentadora interviene para dar una última hora sobre el paradero del emérito

María Teresa Campos quiere ganarse una silla en Sálvame (otra vez). La veterana presentadora, que este martes volvió al programa participando como colaboradora en una mesa especial que analizó la marcha de Juan Carlos I de España, ha interrumpido este miércoles para dar una última hora sobre el paradero del monarca.

"Atención a lo que va a pasar ahora en el plató porque esto es un no parar. Nos pide paso una persona muy importante de este país", ha cebado Carlota Corredera dando paso, ahora sí, a la Campos, que empezaba así su intervención: "Esto os extrañará porque normalmente no doy noticias así pero es que me ha escrito alguien muy conocido mío".

"Os voy a decir exactamente lo que me ha escrito", ha continuado. "Dice 'Teresa, no sé si el rey está en Portugal. Creo que sí. Lo que me llega a pensar que esté en Cascais es que las ventanas de la vivienda de Espirito Santo están todas abiertas".

'Sálvame' aplaude la exclusiva de María Teresa Campos

"Mi comunicante dice que pasa a menudo por ahí y que en estas fechas de agosto están siempre cerradas porque el presidente pasa sus vacaciones en Comporta", ha asegurado. "Y ahora, atención. Me dice que Marcelo Rebelo de Sousa [presidente de la República de Portugal] ha estado en Madrid hace dos o tres semanas en una visita privada con el rey Felipe VI".

La información ha sido aplaudida de forma rotunda por los responsables de Sálvame: "Eso sí que es una exclusiva". El interés de María Teresa por el programa de Telecinco es un nuevo paso a la reconciliación y al entierro definitivo de viejas guerras.

Minutos antes, por cierto, Antonio Montero ha desmontado la versión de que el monarca se encuentre en República Dominicana ya que "me consta que el sábado por la noche, el rey durmió en Zarzuela". Además, Juan Luis Galiacho también lo ha desmentido esta información.

