Cristóbal Soria deja en evidencia a los tertulianos madridistas de 'El Chiringuito': "¿Por qué no aplauden a Casillas?"

El colaborador se cogió un rebote tremendo porque el exportero no se unió a su homenaje

El anuncio de la retirada de Iker Casillas de los terrenos de juego copó los titulares de los medios de comunicación este martes. El adiós del capitán de la Selección Española coronada con el Mundial y dos Eurocopas provocó un aluvión de reacciones en apoyo al madrileño.

Como no podría ser de otra manera, El chiringuito de Pedrerol debatió sobre el asunto y Cristóbal Soria sorprendió a todos con su aportación: "Cuando leí su comunicado, yo tenía una sensación de ponerme de pie... y creo que deberíamos de aplaudirle".

Con todo esto, el colaborador se levantó de su asiento y se puso a aplaudir invitando a sus compañeros que lo hicieran. "Deberíamos ponernos de pie en este plató y aplaudir a Casillas", continuó diciendo siendo arropado por José Damián González, Josep Pedrerol y Alfredo Duro.

No ocurrió así con Paco Buyo, José Luis Sánchez y Edu Aguirre, que permanecieron sentados, lo que provocó que Soria se irritara: "Lo que no sé porque los integrantes del Real de Madrid deberían de explicar por qué no se le aplaude a un todo un mito del madridismo".

"Yo, aficionado del Sevilla, le aplaudo al capitán del Real Madrid y al portero más grande de la historia de este país y de los siglos. Y tengo yo que aplaudir. ¿Por qué no se le aplaude, Paco Buyo? ¡No lo entiendo!".

