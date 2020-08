"La conocí con 18 años y ya apuntaba maneras": la 'pullita' de Cayetano Martínez de Irujo a Corinna Larsen Ecoteuve.es 5/08/2020 - 14:37 0 Comentarios

El colaborador de 'Espejo Público' defiende el gesto "honesto" de Juan Carlos I

La marcha de Juan Carlos I fuera de España es el tema estrella de todos los programas de televisión con permiso de los rebrotes de coronavirus. Este miércoles, Cayetano Martínez de Irujo ha intervenido en Espejo Público para dar la cara por el monarca.

En su opinión, el empresario ha dicho que la decisión del emérito es un "gesto loable y honesto hacia su hijo y España". "Se ha apartado hasta que se defina si va a estar investigado, si va a estar imputado o si no pasa nada", ha comentado en el programa que ahora conduce Lorena González.

"Me deja perplejo como insultan la inteligencia de los españoles políticos que dicen que se ha fugado de España, que ha huido de la justicia", ha proseguido diciendo Cayetano argumentando que no hay ni "investigación ni acusación ni nada, solo de una información periodística", en referencia a Corinna.

Martínez de Irujo, sobre Corinna: "Ya apuntaba maneras"

Ha sido aquí cuando Martínez de Irujo ha hecho un comentario a modo de tirito sobre Corinna Larsen: "La conocí en Montecarlo, en un viaje que organizó el príncipe Rainiero de Mónaco cuando tenía 18 años. Entonces la señora Corinna ya apuntaba maneras. Estuvimos allí invitados para conocer a Estefanía y ella venía por parte de Austria, la recuerdo bien".

"Su forma de actuar no se me olvida, se me quedó grabado", ha continuado Cayetano a lo que la presentadora ha pedido que entrara en detalles. Sin embargo, él los ha frenado en seco en claro dardo a Mediaset: "Eso para los corrillos de cotilleos. Este es un canal serio, no es como otros. Simplemente te lo cuento como anécdota".

