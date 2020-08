El cambio de look de Pablo Iglesias que no se percibió en su entrevista en 'Informativos Telecinco' Ecoteuve.es 5/08/2020 - 11:10 0 Comentarios

El vicepresidente del Gobierno desvela lo que no se vio en televisión

Pablo Iglesias fue entrevistado este martes en Informativos Telecinco por Roberto Fernández, quien preguntó al vicepresidente del Gobierno por la polémica marcha de Juan Carlos I de España tras los casos de corrupción en los que se ha visto salpicado. El líder de Podemos también se pronunció sobre las diferencias de su partido con el PSOE en su visión sobre la controvertida decisión de la Casa Real.

El político aseguró respetar las palabras de Pedro Sánchez, pero dejó claro que no las compartía: "Nuestra posición es que no es aceptable que el anterior jefe de Estado no esté en su país cuando se encuentra investigado, debe dar la cara en su país y ante su pueblo", ha empezado diciendo ante las cámaras de Mediaset.

"Hablamos de una figura clave en los últimos 50 años de la historia de España. Muchos hemos ido al cole con su retrato en las aulas y en una situación como esta la propia dignidad de la jefatura del Estado, y lo dice un republicano, sería que diese la cara ante su pueblo", ha insistido antes de afirmar que Juan Carlos I ha dejado la monarquía "herida" al "huir" del país.

El cambio de look de Pablo Iglesias

Pablo Iglesias, que no desveló el contenido de las conversaciones que ha tenido con Pedro Sánchez sobre este asunto, ha sorprendido este miércoles a sus seguidores en redes sociales al mostrar el importante cambio de look al que se ha sometido y que no se percibió durante su entrevista en Telecinco.

"Entre la ola de calor y que mis hijos me tiran del pelo... tocaba nuevo look", ha escrito el político, que se ha recortado la coleta para hacerse un moño, tal y como él mismo ha enseñado a través de dos fotografías en su cuenta personal de Instagram. De este modo, el líder de podemos parece haber optado para el verano por un peinado a lo samurai de lo más hipster.