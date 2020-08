Kiko Matamoros preocupa a todos con su delicado estado de salud: "Los médicos no saben qué le pasa" Ecoteuve.es 4/08/2020 - 17:43 0 Comentarios

El tertuliano de 'Sálvame' ingresó el pasado jueves con una pancreatitis

Kiko Matamoros tiene muy preocupados a sus familiares, amigos y compañeros de Sálvame, que ha estado informando durante estos días sobre el delicado estado de salud del tertuliano. El pasado jueves, el colaborador ingresó de urgencia en el hospital con una pancreatitis derivada de la operación a la que se sometió días antes para quitarse la vesícula.

"Hoy tendría que estar informando de su alta. Todo parecía que la recibiría hoy, sin embargo no tenemos muy buenas noticias. Ha sido un fin de semana difícil. Su novia, Marta, está agotada y Kiko está bastante preocupado y bastante caído", comenzó diciendo este lunes Omar Suárez asegurando que los dolores no han cesado.

"Hay que recordar que hace una semana le quitan la vesícula y, dos días después, tiene que volver a ser ingresado por una pancreatitis derivada de esa extirpación de vesícula. Pues bien, el páncreas en estos momentos parece que ya se encuentra bien y Kiko ya está tomando sólidos", siguió explicando antes de destacar la parte negativa de lo que está ocurriendo.

"Sin embargo, lo que ocurre ahora es que hay una infección que todavía no sabe de dónde procede ni cuál es el motivo. Hoy mismo le han hecho diferentes pruebas, en concreto una ecografía y un tac. Estamos a la espera de conocer esos resultados", aseguró el reportero antes de hablar con Marta López, novia de Matamoros, para dar la última hora del estado de salud de su chico.

"Del páncreas hay mejoría pero han encontrado una nueva infección. Kiko tiene fiebre y escalofríos. No saben lo que le pasa y están muy preocupados porque no dan con ello. Le han hecho un nuevo cultivo, están a la espera de resultados", confirmó la joven, muy preocupada al no conocer el resultado de las pruebas.