"Tengo un muerto desde que nací": la aterradora conexión de Sofía Suescun con el más allá

Ecoteuve.es 4/08/2020 - 16:41

La navarra dice tener una "buena energía" que le acompaña desde pequeña

Parece que Sofía Suescun no solo tiene aptitudes para hacerse con la victoria en los realities de Mediaset, sino que ahora también tiene un poder sobrenatural. Algo que, por otra parte, es más propio de su madre, Maite Galdeano: "Tiene muchísimo poder a nivel energético".

La navarra, que se siente muy "tranquila, blindada, a la persona que va de corazón nunca le va a pasar algo malo", da fe de todo esto al saber que los ladrones que dejaron patas arriba su ático hace dos semanas han tenido sendos accidentes después de una hipotética "pedazo de maldición" que les echó Maite.

Todo porque no encontraba una riñonera. "Le llegó el alma". "Nos hemos enterado que uno de ellos se cayó de un tercer piso y se partió la pierna", cuenta a Lecturas. "Uno detenido y el otro herido, imagínate la fuerza que tuvieron los muertos, los espíritus".

Volviendo a Sofía, ella también confiesa tener una relación con el más allá: "Creo que hay algo por encima que tiene el control, yo tengo una muy buena energía a mi lado, es un muerto que tengo desde que nací. Me han dicho que no es un familiar, es un señor".

De hecho, la televisiva dice haber tenido un mal presagio la noche anterior al robo en su casa: "Me empecé a encontrar fatal. Empecé a vomitar una y otra vez, hasta que me caía por los suelos, no podía mantenerme en pie. (...), Sentía que algo estaba pasando, algo que no era normal. Jamás me había pasado antes".

La opinión de Sofía Suescun y los chamanes africanos

Por si todo esto fuera poco, Sofía también habla en la citada entrevista sobre los chamanes africanos: "Mi madre estuvo con algún africano. Sin videntes, con sus caracolas, sus sacrificios y los trabajos que mandan hacer a África, matando una vaca (...) Ellos pueden mandar el mal a alguien que lo merece".

"De pequeña los novios de mi madre me traían unas pócimas para echármelas, estoy protegida. Si alguien me quiere hacer la vida imposible, se le vuelve en contra", retama.

