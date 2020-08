Tania Llasera se marcha de Mediaset después de once años: "Os quiero, hasta pronto" Ecoteuve.es 4/08/2020 - 13:33 0 Comentarios

La presentadora llevaba sin estar en primera línea televisiva desde que 'La voz' se fue a Atresmedia

Tania Llasera abandona Mediaset después de once años. Aunque la presentadora había encadenado algunos proyectos para Mtmad lo cierto es que desde el salto de La Voz a Atresmedia (era copresentadora de la edición Kids), el grupo no había contado con ella para ningún otro programa en primera línea.

"Gracias a todos, dentro y fuera de la pantalla por hacerme sentir siempre una más. Entré niña a la familia y me voy ya hecha una señora con mi familia ya formada. Desde este primer programa pasando por todos hasta Real Mom que ha sido el último he crecido y aprendido tanto que no se puede resumir en palabras. Os quiero. Hasta pronto, Mediaset", se despide muy emocionada.

A través de sus palabras en Instagram, Llasera también recuerda su primera vez en Telecinco. Fue en Mira quien mira: "Estaba tan nerviosa que necesité que me hicieran una sesión de PNL(programación neurolingüística) con un anclaje de seguridad en el pulgar. Estuve toda la noche anclada...menos cuando tocó bailar...eso lo disfruté mucho".

Tania Llasera fichó por Telecinco tras ganarse la popularidad como reportera en El intermedio. A lo largo de todos estos años, ha estado al frente de Resistiré, ¿vale?; Fama, ¡a bailar! o Vuélveme loca, además de La Voz. Además, también ha hecho algunas colaboraciones en los debates de Gran Hermano.