Los zascas de Jordi Évole y Risto Mejide a Juan Carlos I tras anunciar que se va de España Ecoteuve.es 12:11 - 4/08/2020 0 Comentarios

Los presentadores, muy críticos con la decisión tomada por el rey emérito tras los últimos escándalos

El comunicado histórico lanzado por Casa Real en el que se anunciaba la decisión de Juan Carlos I de abandonar España tras verse involucrado en escándalos de corrupción ha provocado la reacción de numerosos televisivos en sus cuentas de redes sociales.

Jordi Évole fue muy crítico. Con tan solo once palabras, el periodista de La Sexta logró una gran repercusión: "Anda que si el ex Rey se larga a una República...", escribió tirando de ironía. Recordemos que él fue de los pocos comunicadores que ha podido charlar con el emérito. Fue en la entrega de Salvados con José María García.

Otro que también lanzó un tremendo zasca al emérito por su marcha fue Risto Mejide. El presentador de Todo es mentira, ahora en plena grabación de las audiciones de Got Talent España escribió: "Lo peor es que se vaya. Lo peor es que le dejemos irse".

Por otra parte, Tristán Ulloa (Fariña) siguió la postura crítica de los presentadores con este mensaje: "Exilio es lo que hicieron, por ejemplo, mis abuelos: salir con lo puesto y dejar atrás tu gente, tu tierra, tu hogar... para no ser fusilado por tus ideas por compatriotas. 40 años de exilio! Lo de 'el inviolable' se llama de otra manera".

Arturo Pérez-Reverte reflexionó lo siguiente: "Es un triste final y también una oportuna decisión. Se debe pagar por lo que se hace, sobre todo cuando dejas atrás vergüenza y decepción. Me figuro que ahora iremos todos, con idéntico entusiasmo, a por Jordi Pujol".

Quique Peinado: "Gracias, Juan Carlos, contigo empezó todo"

Siguiendo la polémica que levantó los chistes de Ana Morgade unos días antes, Anabel Alonso lanzó uno muy similar a cuenta de la marcha del emérito de España: "Tengo un chiste buenísimo sobre la monarquía... ¡Uy, se me ha escapado!".

Para cerrar este repaso, Quique Peinado (Zapeando) ha escrito un artículo de opinión en Infolibre. "Quién me dice que no acabaré viviendo en la República. Y si no, mis hijos. Si así fuera, agradecido a Juan Carlos. Te pegaste la vida padre, amigo, pero como diría Gerard Piqué: "Gracias, Juan Carlos, contigo empezó todo".

