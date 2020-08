"Felipe VI va a llorar lágrimas de sangre": Peñafiel acusa a Leticia, Iglesias y Sánchez de "unirse para echar a Juan Carlos I" Ecoteuve.es 4/08/2020 - 10:52 0 Comentarios

El periodista asegura que "Sánchez, Iglesias y Letizia se han unido para echarle"

Jaime Peñafiel ha vuelto a sorprender este lunes a los espectadores con unas polémicas declaraciones tras el comunicado lanzado por Casa Real en el que se anunciaba la decisión de Juan Carlos I de abandonar España tras los escándalos de corrupción en los que se ha visto involucrado.

El periodista, muy enfadado, ha explotado en Cuatro asegurando conocer a los responsables de esta histórica salida: "Esto ha sido un triunfo de Sánchez, Iglesias y de Letizia. Están frotándose las manos, porque se han unido los tres para expulsar al rey del país. Y Felipe ha transigido y aceptado que expulsen a su padre del país. Es el cuarto rey que echan de España", ha empezado diciendo el tertuliano.

Peñafiel considera que se ha sido "injusto" con el todavía emérito: "No se merecía esto. El hijo lo ha expulsado de forma vergonzosa. Lo que no se da cuenta Felipe es que lo que quiere Sánchez no es contra su padre, sino contra él y la monarquía. Si no lo acepta es porque no le funcionan las neuronas", ha proseguido, calificando este momento como "el más triste que ha vivido la monarquía española".

Peñafiel: "Felipe VI va a llorar lágrimas de sangre"

"Felipe, que siempre pide que se respete la presunción de inocencia, no la respetó en marzo cuando le retiró la asignación y le apartó de manera pública de la familia. Se ha visto presionado por esas tres fuerzas y lo va a pagar muy caro", ha insistido el colaborador de Mediaset antes de mostrarse muy duro con el actual monarca.

Antes de concluir su intervención, Peñafiel recordó las lágrimas de Juan Carlos de Borbón en el entierro de su padre, Don Juan, en el escorial: "¿Por qué lloraba? No porque estuviera enterrando a su padre, sino por la traición que en su día le había hecho a su padre aceptando ser el heredero como rey de Franco. El día que muera Juan Carlos, Felipe VI va a llorar lágrimas de sangre, porque lo que ha hecho con su padre no tiene perdón de Dios", sentenció incendiado.