La pregunta que Yola Berrocal ha vetado en su polígrafo de 'Sálvame': "No viene a cuento"

La ganadora de 'La Casa Fuerte' intenta evitar la encerrona del programa

Yola Berrocal ha acudido este lunes a Sálvame para someterse a un polígrafo que pretende vislumbrar más datos sobre la trampa que le tendió a Joaquín Prat durante el fugaz affaire que vivieron. Sin embargo, la ganadora de La Casa Fuerte acabó enfadándose con el programa por intentar hacerle una encerrona.

Al comienzo de la tarde, Carlota Corredera leyó las preguntas que Conchita iba a hacerle a Yola frente a su máquina de la verdad. Al terminar, la presentadora desveló que tenía un sobre con una pregunta que Berrocal había decidido vetar. En ese momento, la gallega y David Valldeperas amagaron con leer el contenido de la cuestión a la que la artista no ha querido responder.

"No quiero que se me haga esa pregunta porque nunca se me ha relacionado con eso. ¿Podéis preguntarme si he asesinado a alguien? ¡No tiene sentido! No me parece bien, me voy entonces", dijo Yola, que rompía abruptamente a llorar. "Carlota, me voy, en serio", insistió la cantante, amenazando con marcharse si desvelaban el tema sobre el que no quería pronunciarse.

"No entiendo nada, no tiene nada que ver conmigo esa pregunta. Es un tema con el que nunca se me ha vinculado y no quiero que por abordarlo, ahora se empiece a hablar del tema", aseguró antes de que los tertulianos hicieran sus cábalas sobre su contenido.

"Igual es la de si ha trabajado en el oficio más antiguo", ha dejado caer Rafa Mora en referencia al mundo de la prostitución. "Yo entiendo que algunas que ni han estado de cerca se quieran desvincular", comentó Gema López. "O que no te fías del polígrafo", añadió.

Desde la dirección, informaron de que Yola se había metido llorando en el baño, por lo que Carlota Corredera fue corriendo a buscarla. "Tranquila, que no vamos a sacar la pregunta", dijo la presentadora. "No es el tema ese. Es un tema de que se me iban a hacer preguntas relacionadas con lo de Joaquín y eso no viene a cuento", insistió.