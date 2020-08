"¡No hagas populismo!": Javier Ruiz y María Claver se enzarzan en Telecinco por los rebrotes del coronavirus Ecoteuve.es 3/08/2020 - 16:41 0 Comentarios

Los tertulianos de 'El Programa del Verano' viven un tenso rifirrafe

Los rebrotes del coronavirus que se han desencadenado por toda España han centralizado el debate de este lunes en la mesa de actualidad de El programa del verano. En ella, Javier Ruiz y María Claver acabaron enzarzándose en un importante rifirrafe a la hora de intentar dilucidar por qué los datos de contagio son mucho peores en nuestro país que en los de nuestro entorno.

Ana Terradillos entrevistó en directo al presidente de la Comunidad de Murcia, quien atribuyó a un avión aterrizado en Madrid procedente de Bolivia el origen de los brotes que se han producido en la región que preside. María Claver aprovechó las palabras del político para lanzar un mensaje al Gobierno de Pedro Sánchez.

Lea también: Monumental pelea con puñetazo en la mesa entre Javier Ruiz y Gállego: "¡Basta ya de faltas de respeto!"

"Lo que nos están diciendo es que hay que endurecer las medidas en el aeropuerto, porque con que entre una persona infectada pueden multiplicarse muchísimos los casos. No se trata de decir que están atacando políticamente por decir estas cosas, si se tiene claro que ahí hay un fallo, hay que trabajar para solucionarlo", aseguró la periodista.

"Me parece un problema relacionar coronavirus con inmigración", le advirtió Javier Ruiz mientras la contertulia decía que no entre dientes. "Pedías hablar con datos y te los voy a dar. El 30% de los contagios se dan en el ocio nocturno, y el 40% en el trabajo muy precario. Ahí ya estamos hablando del 70% de los casos, con los datos en la mano. Si quieres poner el foco en el 10%, en el caso 10 de la lista, puedes hacerlo, pero los datos son los que son y relacionar inmigración con coronavirus me parece, cuanto menos, peligroso", explicó Javier Ruiz, pidiéndole a Claver que no lo interrumpiese.

Javier Ruiz y María Claver se enzarzan en Telecinco

"No lo estoy diciendo yo, lo ha dicho muy claro el presidente de Murcia. Puede ser el caso 10, pero con que entre un contagiado ya puede dar origen a un sinfín de rebrotes. Hay que reforzar las medidas de control en los aeropuertos porque se está demostrando que la seguridad se puede mejorar mucho", replicó la colaboradora en una discusión que se volvía cada vez más tensa.

"No estamos hablando de una segunda oleada, sino de rebrotes de la primera. De aquel fuego son estos rescoldos. Me parece un error establecer esa relación entre inmigración y coronavirus", aseguró Ruiz mientras Claver le respondía indignada. "¡No hagas populismo!", le espetó la tertuliana. Ana Terradillos quiso cortar por lo sano la bronca y cambió de asunto de debate.