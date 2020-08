Vicky Larraz destapa su "desencuentro" con Miguel Bosé: el feo gesto que hizo que se le "cayera el mito" Ecoteuve.es 3/08/2020 - 14:17 0 Comentarios

La cantante de 'Olé Olé' desvela en 'Hormigas Blancas' su enemistad con el cantante

Vicky Larraz acudió este domingo a Hormigas Blancas para comentar y hablar de algunos episodios desconocidos de la vida de Miguel Bosé, artista con el que compartió un momento muy concreto de su trayectoria profesional. La cantante de Olé Olé desveló el "desencuentro" que tuvo con el artista por un feo gesto que le hizo tras una colaboración juntos.

La exconcursante de Supervivientes 2020 aseguró que admira "muchísimo como artista" a Bosé, aunque confesó que existía un capítulo oscuro de su pasado que hacía que ya no pudiera verle con los mismos ojos que antaño. Vicky recordó que todo se desencadenó cuando juntos grabaron a dúo la canción Te quiero, amor.

"Estaba en la cumbre con Olé, Olé y él era una estrella", afirmó la colaboradora, asegurando que tras sacar el tema musical, la discográfica se puso en contacto con ella para decirle que no iba a hacer la promoción del single junto a Miguel Bosé.

Según relató, fue el propio artista el que no quiso que ella le acompañase en sus actos con los medios: "Nos ha dicho que le robas cámaras y no quiere que nadie se la robe", aseguró la madrileña, que veía "imposible que yo fuera rival". "Me quedé bastante decepcionada, se me cayó bastante el mito", sentenció Larraz, que recordó que, afortunadamente, pudieron cantar juntos la canción en un concierto celebrado en Valencia.