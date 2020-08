Insultos a Ana Morgade por un chiste sobre Ayuso que ha irritado a la derecha: "No os leo, haters" Ecoteuve.es 3/08/2020 - 12:19 1 Comentario

La presentadora de 'Yu: No te pierdas nada' la lía en las redes sociales

Ana Morgade se ha convertido este lunes en trending topic después de lanzar en Twitter un chiste sobre Isabel Díaz Ayuso que ha irritado a la derecha. La cómica soltó una batería de chascarrillos, incluyendo uno sobre Podemos. Sin embargo, ha sido el comentario referido a la presidenta del PP el que la ha puesto en el centro de las críticas e insultos.

"Tengo un chiste de Ayuso pero es privado", escribió la humorista en su cuenta personal de Twitter en referencia a las políticas de privatización de los servicios públicos habituales en el Partido Popular de la capital. Enseguida, los simpatizantes de la formación azul cargaron ofendidos contra Morgade, que recibió un aluvión de insultos, algunos de ellos muy machistas.

Ante el revuelo generado, y viendo su nombre entre los temas más hablados de la red social del pájaro azul, Morgade lanzó un breve comunicado en el que desvelaba su posición frente a lo que estaba ocurriendo.

"Parece que se me está insultando intensamente. Sabéis qué? Hace meses que restrinjo las interacciones nocivas, así que NO OS LEO, HATERS. Simplemente no existís en mi Tuiter. Os recomiendo de corazón hacerlo, la experiencia en esta red social gana en higiene", ha concluido la excolaboradora de Zapeando.

