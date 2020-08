Dakota reaparece tras ser detenida por la policía: "En el calabozo me dieron un palizón" Ecoteuve.es 3/08/2020 - 11:51 0 Comentarios

La concursante de 'Supervivientes 2019' niega haber agredido a su madre

Dakota Tárrega ha reaparecido este fin de semana en televisión después de haber sido detenida hace unos días después de que agrediera, presuntamente, a su madre. La concursante de Supervivientes 2020 ha sido entrevistada por Toñi Moreno, con quien ha tratado de arrojar luz a lo sucedido en su domicilio.

La protagonista de Hermano Mayor y su madre desmintieron los supuestos malos tratos. Según Dakota, un vecino llamó a la Policía después de escuchar muchos gritos en su casa, algo que asegura que es habitual en la vivienda. "En mi casa siempre hablamos a voces, pero no he maltratado a mi madre como ha demostrado el fiscal", ha defendido la joven.

Dakota fue un paso más allá y denunció ante las cámaras de Telecinco que la policía le propinó varios golpes dentro de una celda. "En el calabozo se me trató fatal, me agredieron, y estuve una noche más allí por lo que pasó con ellos". "Tengo marcas", ha asegurado la catalana, que no podía evitar romper a llorar.

Galiacho desmiente a Dakota: "Tu padre llamó a la policía"

Más tarde, el periodista Juan Luis Galiacho entró en directo para desmentir la versión de Dakota. "En realidad fue Paco, el padre de Dakota, quién llamó a la Policía", informó el colaborador, asegurando que los agentes vieron las marcas que la madre de Dakota tenía por todo el cuerpo en el momento en el que llegaron a su casa.

"Estaba en un estado anímico muy alterado", aseguró el tertuliano, que negó también que la joven hubiera sufrido algún tipo de maltrato por parte de la policía que la detuvo. "En el calabozo me dieron un palizón", insistió Dakota en palabras a Toñi Moreno.