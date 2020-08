"Tío, vete fuera": Toñi Moreno explota contra José Antonio Avilés por su nueva "mentira" Ecoteuve.es 3/08/2020 - 11:44 0 Comentarios

El colaborador se indignó y acabó marchándose del plató tras la bronca de la presentadora

Dio una información sobre María Teresa Campos, que ella misma desmintió de inmediato

José Antonio Avilés lo ha vuelto a hacer. Hace unas semanas, el colaborador de Telecinco se vio obligado a reconocer que ha "sido un drogadicto de la mentira" al mismo tiempo que negó que no había cursado la carrera de Periodismo. "Pero me he currado mis exclusivas y mis noticas".

El colaborador ha vuelto a ponerse en el centro de la polémica en Viva la vida después de que contara en directo que María Teresa Campos y Alejandra Rubio se estaban haciendo una serie de fotografías para una exclusiva.

Sin embargo, tanto la veterana presentadora como la hija de Terelu Campos y Carmen Borrego se pusieron en contacto con Toñi para echar por tierra la información de Avilés haciendo que la sustituta estival de Emma García perdiera los nervios para reprenderle.

Toñi Moreno pierde la paciencia con Avilés: "Tío, vete fuera"

"La verdad que es una pena porque yo sé que te lo curras y llamas a todo el mundo", aseguró la gaditana a lo que el colaborador se intentó defender: "¿Qué yo miento?". Y la paciencia de Toñi llegó al límite: "Tío, vete fuera. ¿Qué hacemos con él? Que se vaya a su casa. Ha salido María Teresa y Alejandra que son las protagonistas negando la información. Carmen también. Eres un mentiroso".

José Antonio Avilés, muy ofendido, acabó dejando el plató: "Pues como soy un mentiroso hasta aquí hemos llegado". Minutos más tarde, y mucho más calmado, volvió a entrar: "Quien mucho habla mucho yerra. Tengo que pedir disculpas porque no se ha hecho este reportaje pero se va a hacer en un futuro".

