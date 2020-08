Cristina Fernández, el nuevo rostro del corazón en TVE: "No me han puesto ninguna línea roja" Marco Almodóvar 3/08/2020 - 9:06 1 Comentario

ECOTEUVE.ES entrevista a la periodista, responsable de la crónica social en 'La Mañana'

"La crónica social se había visto engullida por la actualidad política", reconoce

"Mi mejor momento en 'Espejo' fue cuando conseguí entrar en la cárcel para ver a Julián Muñoz"

La crónica social ha vuelto a los contenidos de La mañana de La 1 gracias a Cristina Fernández. La periodista, que se la jugó fichando por la pública después de seis años en Espejo Público, ha conseguido aupar los datos del matinal de TVE. Por ahora, esta misión solo es para verano porque para septiembre la espera un nuevo proyecto del que, por ahora, no puede hablar.

"El reto de ver si era capaz de poner esto en marcha y que funcione me motivaba mucho la verdad", dice en declaraciones a ECOTEUVE.ES mediante conversación telefónica la periodista que, desde este lunes, estará acompañada por Mamen Asencio, presentadora del programa hasta la llegada de Mónica López.

"La cadena tiene tanta confianza en mí que nadie me ha preguntado de qué temas iba a hablar en el programa. No hay ninguna línea roja", asegura la periodista especializada en corazón, a la que el culebrón de Enrique Ponce le ha "sorprendido" por la "intensidad con la que está llevando el romance".

¿Cuáles son sus impresiones después de sus primeros días en La mañana de TVE?

Estoy encantada con que la acogida haya sido tan buena, ya no solo de la audiencia sino con el equipo. Estoy muy ilusionada de volver a hacer temas bonitos, amables, con buenos colaboradores a mi alrededor y de disfrutar de un verano porque creo que nos hace falta hablar de más cosas que no sea la pandemia que nos está asolando.

¿Fue complicado tomar la decisión de irse de Espejo Público tras seis años?

Como todas las empresas, Antena 3 y TVE son número uno. Llevaba seis años aprendiendo muchísimo y lo que he hecho con el equipo de Espejo Público ha sido un máster, pero siempre da un poco de vértigo decir a dónde vas. Yo soy muy inquieta y me gusta mucho los retos, los nuevos proyectos y seguir creciendo profesionalmente.

Entonces, yo sí que veía en este de TVE la oportunidad de emprender algo que es volver a retomar la crónica social que llevaba dos años sin existir. Simplemente, el reto de ver si era capaz de poner esto en marcha y que funcione me motivaba mucho la verdad. Sí que te digo que he pasado varias noches dándole vueltas, pero en Antena 3 se han portado muy bien conmigo hasta el último momento. Dejo buenos recuerdos y buenos amigos.

¿Qué le dijo Susanna Griso cuando le comunicó que se marchaba?

Susanna es una maravilla de persona, es una grandísima compañera a la que imitar, porque es sencilla, cercana, humana, muy perfeccionista... Ella me ha deseado toda la suerte del mundo y con cierta pena que no siguiera allí. Es una persona muy cariñosa.

¿La sección en La mañana solo es para verano o tendrá continuidad en septiembre? Cuando se hizo oficial su fichaje dijo que iniciaba una "etapa emocionante". Por lo tanto, ¿hay algo más?

En principio es solo para julio y agosto. Pero sí que hay otro proyecto para septiembre, del que no puedo decir más. Mi idea es ir día a día estos meses, julio se ha pasado con muy buenas sensaciones y eso se ha transmitido a la gente en su casa. Este mes estaré con Mamen Asencio, que es una maravilla y nos llevamos genial. La idea es para un verano entretenido partiendo de que estamos en una situación en la que la preocupación siempre está candente.

Pero si los datos siguen acompañando, ¿la puerta se queda abierta para que su sección continúe en otoño?

De momento solo pienso en el programa de mañana. Día a día, como diría el Cholo. Creo que funciona muchísimo mejor para todos.

Como hemos comentado antes, la audiencia ha subido con la crónica social. ¿Cómo veía desde la distancia que el matinal de la cadena pública no incluyera este tipo de contenidos?

Realmente creo que después del procés y los adelantos electorales, la crónica social se había visto engullida por la actualidad política. No solo era en TVE, sino que todos los medios habían hecho desaparecer sus programas. Ha sido barrida por una actualidad que podía con todo. Al final, hablar de determinadas cosas que no fueran tan urgentes sonaba incluso superficial.

Sin embargo, yo creo que ahora, viniendo de donde venimos, sí que que es necesario aumentar los contenidos de entretenimiento. La gente necesita aislarse y relajar la mente un poco de todo lo que está pasando a nuestro alrededor.

¿Los políticos ahora son más protagonistas del corazón que antaño?

Al final que tiene protagonismo acaban siendo protagonistas de la prensa rosa. En un momento dado fueron muchos los futbolistas que tenían parejas famosas, como Raúl o Súker con Ana Obregón, y ahora ya quitando a Sergio Ramos y otro más, los políticos ocupan toda la parrilla de la tele.

Hay un momento que si tú ves todo el día en la tele a Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Santiago Abascal, la gente se pregunta ¿y cuando salen del Congreso, qué hacen?, ¿qué les gusta?, ¿con quién están casados?. Adolfo Suárez fue el primer político al que se le sacó su vida privada y después de él creo que se desdibujó el hecho de enfocarnos en ellos. Las redes sociales también da bastante juego para que la prensa del corazón les dé cobertura.

¿Cómo se trabaja el corazón en TVE? ¿Hay algún límite que no se pueda traspasar?

Si te soy sincera, la cadena tiene tanta confianza en mí que nadie me ha preguntado de qué temas iba a hablar en el programa y, por supuesto, no existe ninguna línea roja. Yo hablo de los temas que son de interés común y, ahora mismo, de lo que más se está hablando es del romance de Enrique Ponce y Ana Soria. Yo decido junto al equipo los temas con total libertad, al igual que ocurre con los colaboradores.

¿Qué opina, por cierto, del culebrón del verano protagonizado por el torero? ¿La pilló de sorpresa?

A mí me ha sorprendido muchísimo el Enrique Ponce que estamos descubriendo este verano y la intensidad con la que él está viviendo esta historia. Es verdad que tenía una imagen de una matrimonio idílico, muy formal y enamorado y en tres días se ha roto uno de nuestros referentes matrimoniales y ahora hace vida juvenil con su novia. Me sorprende lo entregado que está al amor y lo entiendo perfectamente, que no estamos para juzgar a la gente.

¿Qué opinión tiene de los programas de corazón que hace Mediaset, porque su estrategia es retroalimentarse con personajes del estilo Sofía Suescun?

Mediaset es una casa que trabaja muy bien y tienen muy claro cuáles son los contenidos que les funciona y van a por ello a muerte, sin dejarse afectar por las interpretaciones que se dan desde fuera. Además, no solo hacen un ejercicio de conciencia con ellos mismos sino que la audiencia les respalda.

Yo no puedo decir nada más. ¿Por qué vas a cambiar unos personajes o unas temáticas si te está funcionando? Es como una especie de telenovela que empieza por la mañana, sigue por la tarde y por la noche. Así, cada día. Hay bastante gente que ese tipo de televisión les gusta y eso lo respeto, por supuesto.

Antes le preguntaba por su salida de Espejo Público. ¿Cuál ha sido su mejor momento allí?

El mejor momento fue cuando conseguí entrar en la cárcel para ver a Julián Muñoz. Llevábamos inténtandolo más de un año hablando con su abogado y su familia y sabíamos de su deterioro de salud importante y nosotros queríamos comprobarlo personalmente. Entrar en una cárcel fue de las experiencias más impactantes que me han ocurrido y ver cómo me recibió, llorando, débil y tembloroso. Periodísticamente hablando, fue el momento más especial.

¿Y el peor?

Creo que fue durante el tiempo del procés por el tratamiento que se les daba a los periodistas que trabajábamos en televisión, incluso cuando hemos viajado allí, notábamos muchas veces que había mucha tensión con todo lo que se decía.