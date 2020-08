Marhuenda, contra La Sexta por no cubrir el escándalo de la 'caja B' de Podemos Ecoteuve.es 11:04 - 2/08/2020 0 Comentarios

Con sarcasmo e ironía, pide perdón por "hablar de Podemos"

Francisco Marhuenda, director de La Razón y tertuliano habitual de La Sexta Noche ha atacado en directo y a su propia cadena por silenciar presuntamente la polémica de la contabilidad 'en b' de la formación Unidas Podemos.

El periodista no ha tenido problema en criticar frente al propio presentador del programa, Iñaki López, el centrarse sólo en el escándalo de la supuesta fortuna del emérito y no dedicar ni un minuto de la parrilla a la financiación supuestamente 'en b' de Unidas Podemos.

Lea también: Marhuenda, a la yugular por una foto de Corinna: "Échale pelotas y critica a La Sexta"

El colaborador, que en las últimas semanas subrayaba en sus intervenciones en el espacio de debate la presunción de inocencia de Juan Carlos I, ha puesto en entredicho el atronador silencio en el programa sobre el caso Dina/Sim y la presunta 'caja en b' de la formación morada dirigida por Pablo Iglesias.

"Llevamos más de cinco programas dedicados a machacar al rey Juan Carlos I, y eso que todavía no está investigado", ha declarado el tertuliano catalán.

"Pido perdón, no se puede hablar de Podemos"

"Pido perdón, no se puede hablar de Podemos", ha declarado el periodista cuando Ignacio González Vega, magistrado, ha criticado que "se hable de otra formación política" en el debate sobre el anterior rey.

"De rodillas pido perdón. No se puede hablar de Podemos, tomo nota", ha puntualizado el tertuliano cuando el portavoz de Jueces para la Democracia ha pedido la misma "exquisitez" para hablar de formaciones políticas. "¿Con la tarjeta de Dina está incómodo el presidente del Gobierno? ¿Y con la 'caja b' de Podemos? ¿Está incómodo con los sobresueldos?", ha preguntado Marhuenda, que como Eduardo Inda (OK Diario) hace unos programas, no entiende la "omertá" en La Sexta noche sobre los trapos sucios de Unidas Podemos.