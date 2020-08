Patterson, corresponsal de TVE, contra Girauta por el gráfico del 'Telediario' y pedir cerrar RTVE Ecoteuve.es 13:59 - 2/08/2020 0 Comentarios

Girauta, ex Ciudadanos, llega a meterse con el padre del periodista

José Ramón Patterson, mítico corresponsal de TVE, ha tenido un rifirrafe con el ex político de Ciudadanos Juan Carlos Girauta, a cuenta del polémico gráfico sobre el PIB del Telediario, que TVE ha tenido que rectificar. Girauta ha llegado a pedir el cierre de la Corporación de RTVE por esto y ha mentado al padre del veterano periodista.

José Ramón Patterson está a tan solo unos meses de jubilarse, como él mismo anunció a través de Twitter hace semanas, pero antes de dejar la corresponsalía ha contestado a los ataques contra RTVE del exdiputado de la formación naranja Juan Carlos Girauta.

Éste criticó a la Corporación por la manipulación de unos gráficos sobre la estrepitosa la caída del PIB en España por la crisis del nuevo coronavirus. Fue ahí donde comenzó la trifulca virtual.

"Oportunista que ha pasado por PSC, Cs, PP"

"Si por un error merecemos quedar sin trabajo 6.000 personas, ¿Qué destino debería esperar a un oportunista de la política que ha transitado por partidos tan dispares como el PSC, PP y Cs?", escribió el televisivo Patterson citando el tuit de Girauta.

Si por un error merecemos quedar sin trabajo 6.000 personas, ¿qué destino debería esperar a un oportunista de la política que ha transitado por partidos tan dispares como el PSC, PP y Cs? https://t.co/o9muSu7reO — José Ramón Patterson (@joseramonpatter) August 1, 2020

El ex de Cs había publicado lo siguiente: "Gráficos de trilero. Mírenlos bien", adjuntando los gráficos erróneos de RTVE.

Gráficos de trilero. Mírenlos bien.



Por el cierre de RTVE. pic.twitter.com/kDvxFRoFJ0 — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) July 31, 2020

Horas después, la Corporación de RTVE rectificó en directo por el grafismo y publicó otra infografía.

Un error, ciertamente grave, que TVE corrigió y por el que pidió disculpas en la segunda edición del Telediario. pic.twitter.com/kiNK7oQHRV — José Ramón Patterson (@joseramonpatter) August 1, 2020

Cuando se corrige un error siempre hay que agradecerlo. Nunca se lo verás hacer a los que están abonados a la mentira pic.twitter.com/Ad80cODiXy — Guillermo Rodríguez (@guirodi) August 1, 2020

Oportunista su señor padre, @joseramonpatter.



Yo le pago su sueldo y su jubilación anticipada. A cambio, usted no aporta más que intoxicación.



Por el cierre de RTVE. https://t.co/ycAxHMYBMm — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) August 1, 2020

"Oportunista su padre (...), por el cierre de RTVE"

Girauta recogió el guante y respondió al reportero: "Oportunista su señor padre, José Ramón Patterson. Yo le pago su sueldo y su jubilación anticipada. A cambio, usted no aporta más que intoxicación. Por el cierre de RTVE", zanjó contundentemente, pidiendo cerrar la Corporación.

El marido de Inés Arrimadas (Cs), Xavier Cima, le ha dado a like a la publicación de Patterson y no a la del ex de Cs y ex compañero de su esposa.