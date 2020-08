Enjuanes, el mayor experto español en coronavirus, se moja en Antena 3 sobre la polémica de Simón Ecoteuve.es 16:00 - 1/08/2020 0 Comentarios

El científico del CSIC apoya la teoría del doctor Fernando Simón, que fue muy criticado

Fernando Simón generó polémica hace unos días por las dudas planteadas de si realmente estamos o no ante una segunda oleada de SARS-CoV-2 con el incremento de rebrotes por toda la geografía española. Espejo Público quiso intentar aclarar el tema preguntando a Luis Enjuanes, uno de los investigadores del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC que investiga una vacuna contra el SARS-CoV-2 y que está considerado como el mayor experto de España en la familia de coronavirus.

El investigador de microbiología se ha mostrado optimista sobre la situación del coronavirus en España y ha asegurado que, con los datos que maneja, no se podría hablar todavía de una segunda ola.

El científico se ha pronunciado así en Espejo Público, donde ha dado la razón a Fernando Simón después de que éste generase debate hasta en la comunidad científica al decir en una de sus ruedas de prensa que "si esto es una segunda ola, no lo parece".

"No parece que sea una segunda ola"

"Los brotes que ha habido no le gustan a nadie, no nos favorecen, han perjudicado bastante a la economía española, pero si atendemos a las palabras de los expertos como Fernando Simón, que manejan muchos datos de toda España y sus características, pues esto no parece que sea una segunda ola", ha asegurado Enjuanes.

"Se trata de un conjunto de brotes que no es que nos pongan contentos a nadie, pero con las medidas que se están tomando, hasta donde yo sé, la situación sería controlable", ha dicho el científico del laboratorio de coronavirus.

El investigador ha declarado que él se muestra optimista y cree que, igual que se ha hecho anteriormente en momentos mucho más difíciles que los de ahora, ahora también se puede controlar este virus.

Muchos más infectados

Luis Enjuanes, eso sí, ha admitido que ahora mismo hay muchos más casos de infectados, pero ha puntualizado que también hay más pruebas y la proporción de asintomáticos es mucho mayor.

"Da la impresión de que el virus se está atenuando, lo cual es muy favorable y es lo que suele ocurrir en estas circunstancias. Los virus cuando irrumpen suelen ser muy virulentos pero luego suelen ir perdiendo la virulencia", ha subrayado el virólogo.

Discusión en la comunidad científica

Las declaraciones del doctor Simón sobre la inexistencia de una segunda ola han generado muchas reacciones negativas no sólo entre la población general, redes sociales y medios, sino entre otros expertos, como el doctor Miguel Marcos, médico del Hospital de Salamanca y profesor en la USAL, que contradijo a Fernando Simón con datos y de forma contundente: "No, no parece la segunda ola. Supongo que hasta que no arrase toda la playa, como la otra vez, no parecerá una ola", puntualizó en una de sus reflexiones en sus redes personales.